“미래 세대에게 성장·도전 계기 제공” '2025 Dream KFA 멘토FC' 성공적 마무리

대한축구협회(KFA) 축구사랑나눔재단의 ‘2025 Dream KFA 멘토FC’가 지난 7일 3회차를 마지막으로 성공리에 마무리됐다.

대한축구협회 축구사랑나눔재단의 대표 프로그램인 ‘Dream KFA’ 시리즈 중 하나인 ‘멘토FC’는 다양한 분야 사회 각계각층에서 활약 중인 멘토들이 대학생, 취업 준비생을 대상으로 다양한 경험과 정보를 공유, 꿈을 위해 나아가는 청년들에게 국내 직업 탐색과 동기부여를 제공하는 사회공헌 프로그램이다.

2025년 멘토FC는 지난 5월9일 아산정책연구원에서 진행된 1회차를 시작으로 지난 7일 3회차까지 총 6명의 멘토와 온오프라인으로 총 약 350명의 멘티가 참가했다.

지난 5월9일 아산정책연구원에서 진행된 1회차에는 한국프로축구선수협회 김훈기 사무총장, 대한축구협회 김명준 매니저가 멘토로 참여해 멘티들과 뜻깊은 시간을 보냈다.

김훈기 사무총장은 ‘선수협이 축구산업에 미치는 영향’이라는 주제를 통해 “우리가 있음으로써 고통받고 힘든 선수들이 조금이라도 덜 나왔으면 좋겠다”라며 “일단 시도해야 한다. 시작이 반이고 꾸준함이 답”이라는 현실적인 조언을 전했다. 또한 “내가 행복하지 않으면 일을 지속할 수가 없다. 안 해봤으면 이 행복을 몰랐을 것”이라며 좋아하는 일을 찾는 것의 중요성을 강조했다.

또한 김명준 매니저는 ‘대한축구협회 막내 직원이 말아주는 축구행정’이라는 주제를 통해서 엘리트, 동호인, 유소년 축구의 각기 다른 목적성을 설명하며 “결국 사업을 이해하고 ‘Player First’(플레이어 퍼스트)를 공통으로 고려해야 한다”라고 말했다. 그는 “스포츠 산업의 장점은 일이 너무 재미있다는 것”이라며 “여러분의 지금 활동 하나하나가 값진 밑거름이 될 것”이라고 멘티들을 격려했다.

2회차에는 용인FC 마케팅팀 정상용 팀장, 대한축구협회 김재윤 매니저가 멘토로 참여했다. 정상용 팀장은 ‘머릿속 상상을 현실로 만드는 스포츠마케터’라는 주제를 가지고 “결국 스포츠 마케팅은 사람을 향한 일”이라며 “‘원래 그렇다’는 말에 도전하며 팬과 구단 사이를 연결하는 현실적 상상을 실현해 온 여정”에 대해 소개했다.

김재윤 매니저는 ‘대한축구협회가 마주하고 있는 변화’라는 주제를 통해 "끝없이 변하는 시대에는 남의 방식보다 '나만의 방식과 속도'를 찾아 파고드는 게 가장 정확한 전략"이라며 “진짜 중요한 건 그것을 지속해 내는 힘”이라고 강조했다.

지난 7일에 열린 3회차에는 나이키코리아 이승용 스포츠 마케팅 디렉터, 이노레드 김태원 대표(대한축구협회 축구사랑나눔재단 이사)가 멘토로 참석해 2025년도 멘토FC의 마지막을 장식했다.

이승용 디렉터는 ‘스포츠 브랜드 마케팅’이라는 주제를 통해 “마케팅은 브랜드와 소비자 사이에 의미 있는 연결고리를 만들어가는 전략적 커뮤니케이션”이라며 “여러분의 스토리는 여러분만의 힘이다. 본인의 언어로 스스로를 특별하게 만들라”고 조언했다.

마지막으로 이노레드 김태원 대표는 ‘AI와 변곡점 시대를 위한 인재와 커리어’라는 주제로 “모두가 같은 것을 공부하는 시대에는 차별화가 곧 경쟁력”이라며 “글로벌 인재가 되기 위해선 문화를 이해하고 다양한 옵션을 활용하는 사고방식이 경쟁력의 핵심”이라고 설명했다.

대한축구협회 축구사랑나눔재단의 김호곤 이사장은 참석자들에게 “멘토FC는 각자의 자리에서 묵묵히 길을 내고 있는 멘토 분들의 진솔한 경험과 조언을 바탕으로 진로를 탐색하는 미래 세대에게 성장과 도전의 계기를 제공하는 의미 있는 프로그램이다”라며 “올 한 해를 마무리하며 아직 선명하지 않은 꿈을 향해 나아가고 있는 많은 청춘들에게 성공뿐 아니라 실패 속에 담긴 가치까지 담아 따뜻한 위로와 새로운 용기를 전하는 시간이 되길 바란다”라고 격려했다.

