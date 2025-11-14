더 시에나, ‘2025 청소년 오케스트라&합창단 연주회’ 성료… 올해로 4번째

더 시에나 그룹이 지난 13일 고대 인촌기념관에서 제4회 청소년 오케스트라 & 합창단’ 정기연주회를 성황리에 마쳤다.

이번 연주회는 더 시에나 그룹이 한국청소년재단과 함께 청소년의 음악 교육을 지원하고 응원하는 사회공헌의 일환이다. 예술의 치유와 성장의 힘에 주목해 2022년부터 시작해 올해로 벌써 4년째 후원과 정기연주회를 이어오고 있다.

올해 오케스트라 & 합창단 연주회에 참석한 77명의 오케스트라&합창단 단원들은 배움을 함께 했다. 1년간 온 마음을 다해 준비한 노래와 연주 실력으로 빛나는 무대를 선보였다. 이번 연주회에서 단원들은 뮤지컬 사운드 오브 뮤직, 레미제라블, 여인의 향기 OST에서부터 신세계 교향곡 4악장까지 멋진 무대를 완성했다.

2022년 시작해 올해로 4번째 열린 ‘청소년 오케스트라&합창단’은 더 시에나 그룹이 한국청소년재단과 ‘미래로 이어지는 펀드(Connect to Future Fund, CFF)’ 라는 기부 업무 협약을 맺고, 모아진 기금을 청소년 문화 예술 교육 지원사업에 사용하고자 만든 특별한 청소년 오케스트라다.

더 시에나 그룹은 펀드로 모여진 고객 기부금을 포함해 매달 2000만원씩 매년 2억원 이상을 기부, 이 특별한 청소년 오케스트라&합창단을 후원한다. 고객과 더 시에나 그룹이 함께 모은 이 기부금은 아이들로 구성된 청소년 오케스트라&합창단 운영 기금으로 사용되고 있다.

이를 통해 음악을 배우고 싶은 청소년들에게 공평한 교육의 기회를 제공함으로써 꿈과 희망을 잃지 않도록 응원한다. 아이들이 음악과 예술을 배우며 성취감을 느끼면서 건강하고 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원하는 게 목표다.

신동휴 더 시에나 그룹 회장은 “올해로 4번째 맞이한 연주회는 음악을 통해 청소년들이 스스로의 가능성을 발견하고, 세상과 소통하며 한 걸음씩 성장해온 여정의 소중한 결실”이라며 “처음 만난 아이들이 서로 소통하며 악기와 목소리로 하나되어 만들어낸 조화로운 연주는 아이들의 성장에 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 젊은 세대들이 주체적으로 자신의 길을 걸어갈 수 있도록 지속적으로 응원하고 후원할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 더 시에나 그룹은 호텔을 통해 기부한 고객과 더 시에나 정회원을 초청해 공연을 관람했다

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]