키라스, ‘5세대 슈퍼 루키’로 불리는 이유

신인 걸그룹 KIIRAS (키라스)가 아이돌의 한계를 뛰어 넘어선 ‘보컬 차력쇼’를 선보인다.

키라스는 14일 낮 12시 새 앨범 ‘BANG BANG!’을 발매하고 본격적인 글로벌 활동을 시작한다. ‘진정한 실력파 걸그룹’으로 확실히 자리매김하기 위해 만반의 준비를 마친 키라스의 새로운 활동에 대한 포인트를 짚어봤다.

◆ 5세대 대표 실력파 ‘디바 걸그룹’ 탄생

데뷔 직후부터 라이브 보컬 실력을 전면에 내세우며 주목받은 키라스는 이번 신곡 ‘BANG BANG!’ 무대에서도 흔들림 없는 라이브, 폭발적인 성량, 섬세한 보컬 컨트롤을 보여주며 아이돌 또한 진정한 보컬리스트가 될 수 있음을 증명할 예정이다.

‘BANG BANG!’은 ‘라이브 실력으로 무대를 지배하며 세상을 바꾸는 새로운 세대의 아이돌’로서의 선언이자 도전장과 같은 곡이다. 이에 키라스는 막강한 고음을 자유롭게 소화할 뿐만 아니라 전 음역대를 넘나드는 일명 ‘보컬 차력쇼’를 선보이며 대중의 이목을 집중시킬 계획이다.

◆ 링링 효과로 가속도 붙은 글로벌 팬덤

이재명 대통령은 최근 말레이시아 언론 ‘더 스타(The Star)’를 통해 공개한 기고문에서 한국과 아세안(ASEAN) 간의 문화 교류 사례로 키라스의 링링을 직접적으로 언급한 바 있다. 이처럼 링링과 키라스는 데뷔 6개월차의 신인임에도 불구하고 벌써부터 막강한 영향력과 성장 가능성을 예고하고 있다.

링링이 말레이시아인 최초의 K팝 걸그룹으로써 꾸준한 관심을 받고 있는 만큼, 이번 컴백을 통해 글로벌 팬덤 또한 빠르게 확장될 전망이다. 특히 ‘BANG BANG!’ 활동을 통해 아세안(ASEAN)을 중심으로 한 해외 시장에서의 영향력 또한 더욱 확대될 것으로 기대된다.

◆ ‘BANG BANG!’으로 완성하는 ‘실력파 아티스트’의 선언

‘BANG BANG!’은 세상에 총성을 울리듯 키라스가 세상을 뒤흔들고 새로운 질서를 만들어가겠다는 젊은 에너지와 당찬 포부를 담고 있다.

키라스는 14일 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 ‘BANG BANG!’ 무대를 첫 공개하며 이어 MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 등 주요 음악방송에 연달아 출격한다. 키라스는 음악방송 무대 통해 단순한 ‘퍼포먼스형 스타’가 아닌 ‘실력 있는 보컬리스트이자 세계관을 확장하는 아티스트’로 정체성을 재정의하는 과정을 보여줄 예정이다.

한편 KIIRAS (키라스)의 1ST SINGLE ‘BANG BANG!’은 14일 정오 전 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

