“레슨 삼촌으로 불려” 유노윤호, 4년 만의 역주행 폭소 소감은?

‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’이 생동감 넘치는 뜨거운 무대들을 선보인다.

14일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’에는 유노윤호, 자우림, 바밍타이거(Balming Tiger), 르세라핌(LE SSERAFIM)까지 음악에 모든 열정을 바치는 매력적인 아티스트들이 출격한다.

유노윤호는 이날 ‘열정의 아이콘’답게 남다른 에너지로 현장을 사로잡는다. 4년 만의 역주행 신화를 쓴 ‘Thank U(땡큐)’에 대해 “요즘 ‘레슨 삼촌’이라고 불린다”며 ‘웃픈’ 비하인드를 공개한다. 또한 유노윤호는 ‘10CM의 쓰담쓰담’을 끝으로 자신을 대표하는 밈(meme)의 은퇴식을 선언, 마지막으로 열정 가득한 밈을 재현해 현장을 들썩이게 만든다. 유노윤호와 십센치는 동방신기의 ‘HUG (포옹)’, ‘주문 (MIROTIC)’ 듀엣 무대를 함께하며 어디에서도 본 적 없는 특급 컬래버를 선사할 예정이다.

‘인디 30주년 대기획-인생 음악’에는 데뷔 29년 차 밴드 자우림이 출격해 전설의 데뷔곡 ‘Hey, Hey, Hey(헤이, 헤이, 헤이)’로 오프닝 무대를 연다. 자우림은 밴드 결성 계기로 크라잉넛을 언급하며 예상치 못한 데뷔 비화를 공개해 눈길을 모은다. 최근 그 어느 때보다 활발한 활동과 정규앨범 발매 소식을 전한 가운데 보컬 김윤아는 “사실 음악을 더 이상 할 수 있을지 기로에 선 적이 있었다”며 이번 앨범 작업에 남다른 열정을 쏟은 이유를 밝혀 궁금증을 자아낸다.

얼터너티브 K-팝 그룹 바밍타이거는 예측 불가한 매력과 유니크한 무대 매너로 강한 임팩트를 남긴다. 해외 대규모 음악 축제에 초청되며 이름을 알리고 있는 바밍타이거는 “처음엔 마구간에서 하는 페스티벌에도 나갔다”고 밝혀 웃음을 자아낸다. 해외에서도 통할 수 있었던 이유로 바밍타이거는 ‘근거 없는 자신감’을 꼽는데, ‘10CM의 쓰담쓰담’에서도 과감한 도전 정신을 담은 무대를 선보일 예정. 특히 과거 십센치와 곡 작업을 하며 인연을 맺었던 소금은 십센치와 독특한 듀엣 무대로 신선한 케미를 선보였다는 후문이다.

르세라핌 홍은채는 스무 살 생일을 맞아 십센치에게 주문 제작 케이크를 선물 받은 미담을 털어놓으며 “20년 인생을 살다 보니 십센치 선배님에게 축하를 받는 날도 온다”고 감격했다는 전언. 평소 르세라핌의 팬임을 밝힌 십센치는 이날 멤버별 매력을 즉석에서 막힘없이 공개해 ‘찐팬’ 인증을 받아낸다. 또한 르세라핌은 십센치를 위해 특별한 퍼포먼스를 곁들인 ‘스토커’ 커버를 준비하고, 십센치는 르세라핌의 ‘SPAGHETTI(스파게티)’ 어쿠스틱 버전으로 화답하는데 서로를 향한 애정이 깃든 훈훈한 무대들은 본방송을 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담’은 14일 밤 10시 KBS 2TV에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]