정수영, tvN 토일드라마 '태풍상사' 특별출연

배우 정수영이 ‘태풍상사’에 특별출연한다.

정수영은 오는 15일과 16일 방송되는 tvN 토일드라마 '태풍상사'(연출 이나정·김동휘, 극본 장현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 이매지너스·스튜디오 PIC·트리스튜디오)에 특별출연한다. 극 중 정수영은 26년 차 6급 공무원 '차주사' 역을 맡아 위기를 헤쳐나가는 태풍상사를 못 믿어하지만 지켜보는 역할을 맡는다. 진지하고 단호한 성격과는 달리 빈틈이 있는 모습으로 시청자들에게 재미를 선사할 것으로 기대를 모은다.

태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’의 고군분투 성장기, 그리고 그 가족과 직원들의 고군분투 이야기를 그린 작품으로 11월 첫째 주 TV-OTT 통합 드라마 화제성 순위 1위, 넷플릭스 글로벌 TOP10 시리즈(비영어) 부문 4주 연속 진입 등 높은 화제성을 만들어내고 있다.

한편 정수영은 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’로 시청자들과 만나고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]