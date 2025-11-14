트리플에스 미소녀즈의 마지막 주인공…zenith 단체 컷 오픈

'모든 가능성의 아이돌' 트리플에스(tripleS) 미소녀즈(msnz)의 마지막 주인공 zenith가 찾아왔다.

모드하우스는 14일 0시 트리플에스의 공식 SNS 채널에 트리플에스(tripleS)의 새로운 디멘션(DIMENSION) 미소녀즈(msnz)의 zenith 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

새롭게 베일을 벗은 사진에는 zenith 여섯 멤버의 두근거림 가득한 비주얼이 담겼다. 특히 이들이 탄생시킨 특별한 무드는 새로운 콘셉트 컷을 만난 글로벌 웨이브(WAV, 팬덤명)의 환호를 이끌어냈다.

앞서 트리플에스 미소녀즈(msnz)의 moon과 sun, 그리고 neptune의 콘셉트까지 찾아온 상황. 여기에 zenith의 콘셉트까지 도착함에 따라 개인 컷에 대한 설렘 지수 역시 더욱 높아지고 있다.

트리플에스는 오는 24일 오후 6시 새로운 디멘션 미소녀즈(msnz)의 앨범 'Beyond Beauty'를 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다. 특히 트리플에스 미소녀즈(msnz)는 전 세계 웨이브가 직접 참여한 그래비티(Gravity)를 통해 탄생, 전 세계 최초 팬 참여형 아이돌이라는 수식어를 다시 한번 입증했다.

디멘션 미소녀즈(msnz)의 moon은 설린과 지연, 소현, 카에데, 시온, 린으로, sun은 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린으로 구성됐다. neptune에는 서연과 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아가, zenith에는 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민이 합류했다.

