개그맨 이창호, ‘비틀쥬스’에 유머 한 스푼…기분 좋은 매운 맛이 온다

2021년 전 세계 최초 라이선스 공연으로 초연을 선보인 이후 4년 만에 돌아오는 뮤지컬 <비틀쥬스>가 더욱 강력한 ‘K-유머’와 깊어진 공감으로 돌아온다.

뮤지컬 <비틀쥬스> 두 번째 시즌의 한국어 대본에 섬세하고 치밀한 언어의 마술사 김수빈 번역가가 초연에 이어 참여하는 가운데, 장르를 넘나들며 독보적인 감각을 선보이는 코미디언 이창호가 코미디 각색으로 참여한다.

팀 버튼의 동명 영화(1988)를 원작으로 한 뮤지컬 〈비틀쥬스〉는 갓 유령이 된 부부가 자신들의 집에 이사 온 낯선 가족을 내쫓기 위해 이승과 저승 사이에 갇혀 있는 ‘비틀쥬스’와 손을 잡고 벌이는 기상천외한 이야기를 다룬다.

기존의 틀을 벗어난 완전히 새로운 감각의 작품으로 손꼽히는 뮤지컬 <비틀쥬스>는 대사에 블랙 코미디적인 요소를 포함하고 있어 현지화가 매우 중요했다. 줄거리, 캐릭터, 무대 구성 모두에서 '다름'을 추구하는 난이도 높은 각색 작업을 위해 의기투합한 김수빈 번역가와 코미디언 이창호는 각자의 독보적인 강점을 결합하여 최상의 시너지를 발현할 예정이다.

김수빈 번역가는 이미 초연 당시 <비틀쥬스>의 까다로운 원작을 한국 정서에 맞게 ‘통쾌하되 불쾌하지 않은 유머’로 치밀하게 현지화 했다는 호평을 받은 바 있다. 또한 원작의 스탠드업 코미디 구조를 살리면서도, 보편성과 한국화를 핵심으로 ‘기분 좋은 매운맛’이 나는 풍자를 담아내는 언어적 역량을 증명했다.

돌아오는 시즌에는 독창적인 감각과 트렌디한 감수성을 지닌 코미디언 이창호가 코미디 각색가로 합류해 <비틀쥬스>만의 말맛을 극대화한다. 새로운 영역에 도전장을 내민 이창호 작가는 자신만의 강점인 시대를 읽는 감각과 기발한 유머 코드를 김수빈 번역가의 정교한 언어 위에 생동감 넘치는 표현을 더해 젊은 세대부터 중장년층까지 블랙 코미디의 공감 요소를 강화시킬 전망이다.

뮤지컬 <비틀쥬스>의 재연 한국어 대본을 맡은 김수빈 번역가는 코미디 각색가로 새롭게 합류한 이창호 작가에 대해 “이창호 작가의 기발한 생각들이 각 캐릭터마다 어울릴 만한 수많은 옵션들을 탄생시켰다. 더 몰입감 높은 작품이 탄생했다”고 극찬했다. 또한, “지난 시즌보다 ‘훨씬 더 매콤하고 날것의 맛’을 만나 보실 수 있을 것”이라며 이번 시즌의 달라진 관람 포인트를 강조하며 기대감을 높였다.

뮤지컬 <비틀쥬스>를 통해 처음으로 뮤지컬 코미디 각색 작업에 도전한 이창호 작가는 “처음에 제안을 받았을 때, 깜짝카메라인 줄 알고 주변에 카메라가 어디 있는지 확인했을 정도로 놀랐다”며, “이 작품에 오점이 되고 싶지 않아 잘하고 싶은 마음이 컸다. 브로드웨이에서도 손꼽히게 화려한 공연인데, 그 안에 코미디가 자연스럽게 녹아 있는 점이 특히 매력적으로 다가왔다. 코미디언으로서의 경험과 감각을 담아내기 위해 최선을 다했다”고 전했다.

이처럼 두 작가의 섬세한 언어 감각과 기발한 센스가 더해진 뮤지컬 <비틀쥬스>는 캐릭터 특유의 경계를 넘나드는 대사에 젊고 트렌디한 ‘K-유머의 정수’를 더해 명실상부한 웰메이드 블랙 코미디 웃음을 선사할 예정이다.

뮤지컬 <비틀쥬스>는 비틀쥬스 역에 정성화, 정원영, 김준수, 리디아 역에 홍나현, 장민제, 바바라 역에 박혜미, 나하나, 아담 역에 이율, 정욱진, 찰스 역에 김용수, 김대령, 델리아 역에 전수미, 윤공주가 출연한다. 공연은 오는 2025년 12월 16일(화)부터 2026년 3월 22일(일)까지 LG아트센터 서울, LG SIGNATURE 홀에서 열린다.

