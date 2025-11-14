“매출 3100억원 CEO의 클래스” 홍진경, 김치공장 내부 첫 공개…완벽 위생·환한 미소

사진= 홍진경 SNS

방송인 홍진경이 자신이 운영 중인 김치 공장의 내부를 직접 공개하며 ‘김치 CEO’로서의 면모를 다시 한번 드러냈다.

지난 14일 홍진경은 개인 채널을 통해 “겨울철에만 수급되는 천수무. 단단한 조직이라 아삭하다. 황석어젓, 갈치속젓, 생새우까지 있다”라는 설명과 함께 공장에서 찍은 여러 장의 사진을 게시했다.

사진= 홍진경 SNS

사진 속 홍진경은 위생복과 마스크, 고무장갑, 위생모까지 완벽하게 착용한 채 김치 제조 라인으로 들어가기 앞서 밝은 미소를 짓고 있다. 뒷편에서는 직원들이 철저한 위생 기준 아래 김장을 담그는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.

그는 이어 “오늘부터 3개월 숙성 후 내년 봄부터 판다”라며 “본업모드”, “석박지”라는 해시태그를 덧붙여 본업에 집중하는 모습을 강조했다. 이를 본 누리꾼들은 “본업 멋있다”, “건강 챙기면서 일하라”, “진짜 체력이 대단하다” 등 응원의 메시지를 남겼다.

한편 홍진경은 수년째 김치 사업을 이어오고 있으며, 매출이 약 400억 원대로 알려져 화제를 모은 바 있다. 그는 자신의 채널을 통해 ‘김치 레시피’, ‘미국 시장 진출기’ 등 김치 제작 철학과 비법이 담긴 콘텐츠를 꾸준히 공개하며 사업가로서의 진정성을 보여왔다.

또한 홍진경은 연상의 사업가와 5년 열애 끝에 2003년 결혼, 7년 뒤 딸 라엘 양을 얻었다. 그러나 지난 8월, 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전해 안타까움을 남겼다. 최근 그는 김치 사업에 더욱 힘을 쏟는 모습으로 다시 한번 관심을 집중시키고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]