‘국보’ 역대 일본 실사 영화 1위 등극 초읽기…1207만 관객 돌파X흥행 수익 170억엔 돌파

올가을 최고의 기대작이자 재일 한국인 이상일 감독의 역작 <국보>가 일본에서 드디어 1,207만 명 관객수를 돌파하며 역대 일본 실사 영화 1위 등극을 목전에 두고 있다.
영화 <국보>는 지난 11월 10일(월)까지 공개 158일간 12,075,396명 관객 동원과 흥행 수익 17,040,165,400엔이라는 경이로운 숫자를 기록했다. 11월 중 영화 <국보>는 <춤추는 대수사선 극장판 2>(2003)의 흥행 수익 173.5억 엔을 차주 중 넘을 것으로 전망, 역대 일본 실사 영화 흥행 1위에 등극하게 된다. <국보>의 흥행은 무려 23년 만의 기록을 갈아치우는 기념비적인 이슈이자, 애니메이션이 아닌 실사 영화의 이 같은 흥행 신드롬은 전대미문이라고 해도 과언이 아니다.
일본에 이어 한국에서 다음주 개봉을 앞두고 있는 영화 <국보>는 평단의 호평에 힘입어 금주 주말 RE: 프리미어 상영회를 개최한다. 영화 <국보> RE: 프리미어 상영회는 영화 개봉 전 영화를 미리 볼 수 있는 절호의 기회로 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 극장 멀티플렉스 중 하루에 한 번 프리미어 상영회를 개최한다. 자세한 내용은 각 극장 사이트 홈페이지 및 모바일 앱, 웹과 함께 미디어캐슬 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
영화 <국보>는 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 그린 작품. 흥행성과 호평을 모두 거머쥔 올가을 꼭 봐야 할 명작 영화 <국보>는 11월 19일(수) 전국 극장에서 개봉한다.
