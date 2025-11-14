‘국보’ 역대 일본 실사 영화 1위 등극 초읽기…1207만 관객 돌파X흥행 수익 170억엔 돌파

[서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 일본 천만영화 '국보'를 연출한 재일 한국인 이상일(왼쪽) 감독이 13일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '국보' 언론시사회에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 일본에서 천만 관객을 돌파해 약 1600억원의 흥행 수익을 기록하며 일본 실사 영화로는 23년 만에 최대 기록을 세운 영화 '국보'는 일본 전통 무대예술 가부키의 아름다움과 극적 감동을 담아낸 작품이다. 영화는 야쿠자 집안 출신 소년 '키쿠오'(요시자와 료)가 가부키의 '온나가타'(여성 역할을 연기하는 남성 배우)로 성장하고, 만개하며, 부침을 겪는 50여년의 이야기를 그린다. 2025.11.13. jini@newsis.com

올가을 최고의 기대작이자 재일 한국인 이상일 감독의 역작 <국보>가 일본에서 드디어 1,207만 명 관객수를 돌파하며 역대 일본 실사 영화 1위 등극을 목전에 두고 있다.

영화 <국보>는 지난 11월 10일(월)까지 공개 158일간 12,075,396명 관객 동원과 흥행 수익 17,040,165,400엔이라는 경이로운 숫자를 기록했다. 11월 중 영화 <국보>는 <춤추는 대수사선 극장판 2>(2003)의 흥행 수익 173.5억 엔을 차주 중 넘을 것으로 전망, 역대 일본 실사 영화 흥행 1위에 등극하게 된다. <국보>의 흥행은 무려 23년 만의 기록을 갈아치우는 기념비적인 이슈이자, 애니메이션이 아닌 실사 영화의 이 같은 흥행 신드롬은 전대미문이라고 해도 과언이 아니다.

일본에 이어 한국에서 다음주 개봉을 앞두고 있는 영화 <국보>는 평단의 호평에 힘입어 금주 주말 RE: 프리미어 상영회를 개최한다. 영화 <국보> RE: 프리미어 상영회는 영화 개봉 전 영화를 미리 볼 수 있는 절호의 기회로 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네Q 극장 멀티플렉스 중 하루에 한 번 프리미어 상영회를 개최한다. 자세한 내용은 각 극장 사이트 홈페이지 및 모바일 앱, 웹과 함께 미디어캐슬 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.

영화 <국보>는 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 그린 작품. 흥행성과 호평을 모두 거머쥔 올가을 꼭 봐야 할 명작 영화 <국보>는 11월 19일(수) 전국 극장에서 개봉한다.

