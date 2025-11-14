건강한윌병원(병원장 윤철)은 지역사회 의료기관과의 유기적인 협력체계를 강화하고 환자 중심의 진료 시스템을 구축하기 위해 ‘진료협력센터’를 새롭게 개소했다.

이번 진료협력센터는 지역 병·의원에서 의뢰된 환자가 보다 신속하고 정확한 진료를 받을 수있도록 전담 코디네이터를 통한 진료 예약, 검사, 결과 회송 등 전 과정을 지원한다. 또한 진료가 종료된 이후에는 환자가 원래 의료기관으로 원활히 회송될 수 있도록 관리 체계를 강화했다.

건강한윌병원 관계자는 “진료협력센터 개소를 통해 지역 의료기관과의 상생 협력 네트워크를 구축하고, 환자들이 더 효율적이고 연속성 있는 진료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편, 건강한윌병원은 내과, 가정의학과, 한방과, 영상의학과를 중심으로 질환의 진단부터 치료, 예방, 건강관리까지 통합 의료서비스를 제공하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]