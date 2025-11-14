힘찬병원 “당뇨 전 단계 1400만 시대… 혈당 패턴 체크하세요”

매년 11월 14일은 세계보건기구(WHO)와 국제당뇨연맹(IDF)이 당뇨병의 위험성과 예방·관리의 중요성을 알리기 위해 제정한 세계 당뇨병의 날이다.

당뇨병은 몸의 혈당이 올라가서 장기가 손상되는 만성질환이다. 심혈관질환, 신장질환, 시력 손실 등의 합병증이 거의 대부분 당뇨병 환자에게 나타난다. 그만큼 위험한 질환이지만 국내 당뇨병 유병률은 나날이 증가하고 있다.

대한당뇨병학회가 발표한 '대한민국 당뇨병 팩트시트 2024(Diabetes Fact Sheet in Korea 2024)'에 따르면, 2022년 기준 우리나라 30세 이상 당뇨병 환자 수는 약 506만명(유병률 14.8%)에 이른다.

아직 당뇨병 환자는 아니지만 당뇨로 향해가고 있는 당뇨병 전단계 인구도 약 1400만명(유병률 41.1%)에 달한다.

김유미 인천힘찬종합병원 내분비내과 과장은 “당뇨병 전단계란 혈당 수치가 정상범위보다는 높지만 아직 당뇨병으로 진행되지 않은 상태를 뜻한다”며 “이는 당뇨병을 막을 수 있는 마지막 단계임을 뜻하므로 주기적 검사와 생활습관 개선 등 적극적 관리를 실천해야 한다”라고 강조했다.

◆당뇨병 전단계, 5년 내 당뇨병으로 진행 위험 25%

당뇨병 전단계는 잠재적 당뇨환자라고 볼 수 있다. 제대로 관리하면 당뇨병에 이르지 않을 수 있으나, 현재의 생활습관이나 혈당 수치를 방치하면 당뇨병으로 이어질 확률이 매우 크다.

▲공복혈당 100~125mg/dL ▲당화혈색소 5.7%~6.4% ▲식후혈당 140~199mg/dL 중 하나 이상 해당하면 당뇨병 전단계에 속한다. 이 상태에서 당화혈색소가 6.5% 이상 또는 식후혈당이 200mg/dL 이상으로 상승하면 당뇨병으로 진단된다.

질병관리청에 따르면 매년 당뇨병 전단계의 8% 정도가 당뇨병으로 진행된다. 별다른 관리가 없을 경우, 3~5년 이내에 약 25%가 당뇨병으로 이행한다는 연구결과도 있다. 문제는 상당수가 자신이 당뇨병 전단계임을 모르거나, 알아도 대수롭지 않게 생각한다는 점이다. 혈당이 급격히 오르거나 합병증이 생기고 나서야 뒤늦게 병원을 찾는 경우가 많다.

따라서 당뇨병 전단계에서는 자신의 혈당 수치를 정확히 아는 것이 중요하다. 내 혈당이 언제, 어떤 이유로 오르는지를 알면 좀 더 전략적으로 당뇨병을 예방할 수 있다.

이를 위해 최근에는 연속혈당측정기(CGM: Continuous Glucose Monitoring)를 활용해 24시간 동안 혈당의 변화를 실시간으로 확인할 수 있다. 연속혈당측정기란 팔에 센서를 부착해 일정 간격으로 혈당을 자동측정하고, 스마트폰 앱으로 데이터를 전송하는 장치다. 채혈 없이 혈당 수치를 지속적으로 모니터링하는 방법으로, 식사, 운동, 수면 등 일상 활동에 따른 자신의 혈당 반응을 실시간으로 체크할 수 있다.

인천힘찬종합병원 내분비내과 김유미 과장은 “같은 음식을 먹더라도 개인의 인슐린 분비 능력과 인슐린 저항성, 음식 분해 속도 등에 따라 혈당 반응은 제각각”이라며 “연속혈당측정을 통해 어느 음식이 나에게 위험한지, 어떤 운동시 혈당이 안정되는지 등을 확인하고 생활 속 대처 방법을 마련할 수 있다”라고 설명했다.

◆체중 감량, 식습관 개선 필수

당뇨병 전단계에서는 혈당 관리를 목표로, 생활습관 전반에서의 관리와 교정이 필요하다. 가정 먼저 점검해야 할 것은 체중이다. 우리나라 당뇨병 환자의 50% 이상이 비만형 당뇨일 정도로, 체중은 당뇨병과 밀접하다. 과체중이면 체중의 5~7% 정도 감량하는 것을 목표로 한다.

식사 시에는 채소, 단백질, 탄수화물 순서로 섭취하는 것이 좋다. 포만감이 빨리 들어 자연스레 식사량이 줄어들 뿐만 아니라 채소, 단백질이 먼저 소화되면서 탄수화물이 느리게 흡수되고, 인슐린이 천천히 분비되어 혈당 스파이크를 예방한다. 흰쌀밥, 떡, 빵 등 정제된 탄수화물은 혈당을 빠르게 올리므로 통곡물, 잡곡밥, 해조류 등 식이섬유가 풍부한 식품으로 대체한다.

운동은 30분 이상 주 3회 유산소•무산소 운동을 병행하는 것이 효과적이다. 매 식사 후 10~15분간 가볍게 산책이나 걷기 운동을 습관화하는 것도 도움이 된다. 식후 혈당이 가장 높아지는 시점에 포도당을 에너지원으로 사용함으로써 혈당을 낮출 수 있다.

수면 부족은 스트레스 호르몬 분비를 촉진해 인슐린 저항성을 악화시키므로 7~8시간의 충분한 수면을 확보해야 한다. 흡연과 과도한 음주는 인슐린 작용을 방해하고 합병증 위험을 높이므로 피한다. 만약 극심한 갈증, 소변량의 증가, 체중 감소 등의 증상이 나타난다면 당뇨병의 신호일 수 있으므로 병원을 찾아 진료를 받아보는 것이 좋다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]