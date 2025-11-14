“다시 태어나 행복하길”…김진호, 故 휘성 묘역 찾았다

‘히든싱어2’에서 故 휘성 모창 능력자로 활약했던 김진호가 고인을 향한 깊은 그리움을 전했다.
김진호는 13일 자신의 SNS에 “오랜만이에요. 보고 싶었습니다. 보고 싶을 때마다 볼 수 있어서 참 좋네요”라는 글과 함께 고 휘성의 묘역 사진을 공개했다.
그는 묘소를 찾은 뒤 “다행히 형을 기억하는 많은 사람들이 보통날에도 찾아주어 항상 예쁜 꽃들이 걸려있네요. 생전에 빨간색을 좋아했던 것 같길래 나는 빨간색으로 해봤어요”라며 고인의 생전 취향을 회상했다.
이어 김진호는 묘비에 새겨진 그림과 메시지를 언급하며 “‘다시 태어나서 행복하게 살기를’. 마치 이 생은 불행했나 싶어 못된 마음에 굳이 캐묻고 싶었지만 ‘그래 다시 태어나면 더 행복하게 살면 되지’ 라고 생각하고 넘겼습니다”라고 적어 먹먹함을 더했다.
그는 고인의 갑작스러운 죽음을 떠올리며 “당신의 떠남을 미리 알았으면 어땠을까 싶어요. 약속했던 캠핑을 좀 더 앞당겼을까, 아니면 어떤 영화 속 한 장면처럼 어떤 식으로든 다가올 불행을 막아보려 온힘을 다했을까요. 어떤 식으로든 달라질건 없었겠지만”이라고 회상했다.
또한 “벌써 반년이 지났단게 참 빠르다 싶기도, 아직 일년이 채 안되었단게 참 느리다 싶은 요즘입니다. 내년에 또 만나요 형. 아프지 말고 편안히 쉬고 계세요. 늘 사랑합니다”라며 고인에 대한 변함없는 애정을 전했다.
한편 휘성은 지난 3월 10일 서울 광진구 자택에서 향년 43세로 세상을 떠났다.
김진호는 JTBC ‘히든싱어2’ 휘성 편에서 우승을 차지하며 주목받았고, 이후 가수로 데뷔했다.
