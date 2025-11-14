[TV핫스팟] 천록담, ‘찔레꽃’ 무대로 정통 트로트 승부수 ‘사랑의 콜센터’

가수 천록담이 서정미를 듬뿍 품은 감성 무대로 진한 감동을 안겼다.

천록담은 지난 13일 밤 방송된 TV조선 트로트 예능프로그램 ‘사랑의 콜센타-세븐스타즈’에 출연했다.

이날 방송은 ‘멋찐 남자’ 특집으로, TOP7 멤버들이 ‘멋 남자’ 팀, ‘찐 남자’ 팀으로 나뉘어 노래 대결을 펼쳤다.

본격적인 대결에 앞서 천록담은 이상우를 비롯해 손빈아, 춘길과 함께 이상우의 레전드 곡 ‘그녀를 만나는 곳 100M 전’ 합동 무대로 설렘을 증폭시켰다.

특히 당대 최고의 톱스타들을 발굴해 낸 이상우는 최고의 스타성을 지닌 TOP7을 묻는 질문에 “당연히 천록담이다. 음악적인 밑천이 어느 정도 있는지 안다. 점점 잘 돼 가지 않을까 생각한다”라고 천록담을 꼽아 기대감을 증폭시켰다.

이상우의 응원에 힘입어 추혁진을 상대로 첫 번째 대결에 나선 천록담은 백난아 ‘찔레꽃’을 선곡, 정통 트로트로 승부에 나섰다. 담백한 보이스로 무대의 문을 연 그는 힘 있으면서도 간드러지는 보컬, 맛있는 꺾기로 노래의 맛을 한껏 살렸다.

탄탄한 가창력과 완벽한 완급조절로 곡의 서정미를 깊이 있게 풀어낸 천록담은 섬세한 감정선으로 여운을 극대화해 관객들의 마음을 단숨에 사로잡았고, 당당하게 승리를 거머쥐었다.

한편 천록담은 ‘미스터트롯3’ 전국투어 콘서트, TV조선 ‘사랑의 콜센타 세븐스타즈’ 등 다양한 무대와 방송 프로그램으로 활발한 음악 행보를 이어갈 예정이다.

