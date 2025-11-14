[지스타 2025] 넷마블 '몬길'·'나혼렙:카르마' 체험기…한 단계 진화한 액션

몬길: 스타 다이브의 새로운 신규 캐릭터. 넷마블 제공

올해 국제 게임 전시회 지스타 2025 현장은 RPG 팬들에게 그야말로 축제다.

넷마블은 14일 지스타 2025 현장에서 출품작 시연을 진행했다. 몬길: 스타 다이브와 나 혼자만 레벨업: 카르마가 가장 눈길을 끌었다.

몬길은 신규 지역을 선보이며 몬스터 테이밍의 전략성과 깊이를 강조했고, 카르마는 수동 전투의 손맛과 속도감을 극대화한 로그라이크 액션을 펼쳤다.

◆'몬길', 한국 맵·보스 등장…몬스터 수집 강화

몬스터 테이밍 액션 역할수행게임(RPG) 몬길: 스타 다이브는 원작 몬스터 길들이기를 계승하면서도 최신 트렌드를 집합한 신작이다.

넷마블은 작년 지스타 2024에서 몬길: 스타 다이브를 처음 공개한 후 국내외 글로벌 테스트를 거치면서 게임의 완성도를 높여왔다.

올해 지스타 2025에서 노고를 확인할 수 있었다. 이용자들은 전작 핵심 주인공 베르나와 클라우드, 그리고 마스코트 야옹이와 함께 모험을 떠나며 게임 고유의 세계관을 접하고 매력적인 모험가들을 만나게 되는데, 이번 시연에서는 두 주인공 외에도 총 21명의 매력적인 캐릭터가 추가돼 다양한 스킬과 전투를 경험할 수 있었다.

몬길: 스타 다이브 전투 장면. 넷마블 제공

강력한 보스로 등장하는 한국 도깨비 ‘두억시니’. 넷마블 제공

전투는 3명의 캐릭터를 하나의 파티로 구성해 진행되며, 캐릭터를 교차하며 몬스터와 싸울 수 있어 다양한 전투 조합과 전술적 플레이가 가능했다. 각 캐릭터마다 고유의 전투 스타일과 역할이 존재해 캐릭터를 이해할수록 전략적인 전투를 설계하는 재미가 돋보였다.

다양한 퀘스트를 통한 몬스터 수집의 재미도 강화됐다. 링크 체인을 통해 전투에 직접 참여하거나 버프 등 다양한 지원을 제공하며, 전설급 몬스터는 흥미로운 모험의 즐거움까지 선사한다. 몬스터링의 수집과 성장을 체험할 수 있는 차원 균열 콘텐츠도 추가됐다.

한국의 멋을 담은 신규 지역 수라도 인상적이었다. 출시까지 아직 남았지만 맵의 크기나 스토리가 완벽하게 느껴졌다. 다양한 시대적 배경 중 하나인 수라는 캐릭터 미나의 얘기가 시작되는 무대로, 한국 전통 이야기가 담겨있다. 테마에 맞는 NPC를 만날 수 있고, NPC와 할 수 있는 상호작용도 많아 보였다. 보스 중 하나인 한국 도깨비 두억시니도 경험할 수 있었다. 강력한 체력과 스킬을 연마해 대적하기 쉽진 않았다.

몬길: 스타 다이브는 PC·모바일·콘솔 기반으로 개발 중이며 내년 1분기 출시를 목표하고 있다.

나 혼자만 레벨업: 카르마 게임 진행 장면. 넷마블 제공

◆'카르마', 다양한 무기로 느끼는 수동 전투의 재미

로그라이트 액션 RPG 나 혼자만 레벨업: 카르마는 자동 전투보다 수동 전투를 선호하지만, 복잡한 성장 방식이 어려운 유저에게 적합하다.

이번 지스타에서는 스테이지를 얼마나 빠른 시간에 돌파하는가를 겨루는 타임어택 던전 모드가 제공됐다.

카르마는 원작 애니메이션 나혼렙에서 다뤄지지 않은 27년간의 군주 전쟁에 대한 스토리를 담았다. 주인공 성진우가 지금까지의 싸움에서 희생된 모든 이를 되살리기 위해 윤회의 잔을 사용해 과거로 돌아가 혼자 차원의 틈새로 들어가고, 이후 27년 동안 홀로 전쟁을 치른다. 이러한 스토리가 시작하자마자 등장해 한편의 애니메이션을 보는 듯한 느낌을 선사했다.

나 혼자만 레벨업: 카르마는 쿼터뷰 시점을 적용했다. 넷마블 제공

모바일로 시연한 카르마는 모든 적을 처치하면 스테이지가 클리어되는 간결한 구조이지만 직관적인 손맛과 속도감이 매력적이었다. 단검, 대검, 권총, 활, 건틀릿 등 다양한 무기 선택이 가능했는데, 무기마다 전투 액션이 크게 변화해 다양한 스타일을 경험할 수 있었다. 공격도 일반적인 공격뿐 아니라 대시 공격, 콤보 공격이 가능해 한층 다이내믹한 전투를 즐길 수 있었다. 특히 이동이 자유롭고, 액션 모션이 시원해 모바일 환경에서도 액션의 쾌감이 충분히 느껴졌다.

또 게임에는 총 8명의 이타림의 사자들이 등장해 그들로부터 광명·마탄·유성·염화·폭풍·서리 등 특수 버프를 얻어 사용할 수 있는데, 어떻게 빌드업 하는가에 따라 달라지는 전투 양상을 확인할 수 있었다.

그림자 소환과 그림자 궁극기는 전투가 어려운 상황에서 요긴하게 쓰였다. 주인공은 그림자 군주로서 죽음의 힘을 다뤄 게임 초반부터 그림자를 소환할 수 있고, 게임 중 쓰러트린 몬스터를 그림자로 추출해 원하는 타이밍에 소환해 전투를 진행할 수 있다. 원작의 인기 그림자였던 이그리트, 베르, 탱크 외에도 그림자 군단 총사령관 벨리온 등 원작 속의 그림자 군단도 특별 엘리트 그림자로 등장한다.

카르마는 모바일·PC 기반으로 개발 중이며, 내년 정식 론칭 때에는 무기가 더 추가되는 등 원작 팬의 니즈를 충족할 수 있는 콘텐츠가 다양하게 더해질 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

