日 애니 보내니 日 영화 흥행세…‘국보’ 이상일 감독에 기대

누적 관객 수 40만 명을 돌파하며 흥행 순항 중인 영화 ‘8번 출구’와 이상일 감독의 역작으로 기대를 모으는 ‘국보’가 2025년 하반기 일본 실사 영화 흥행을 이끈다.

무한루프의 지하도에 갇혀 8번 출구를 찾아 헤매는 남자가 반복되는 통로 속 이상 현상을 찾아 탈출하는 이야기를 그린 영화 ‘8번 출구’와 오는 11월 19일 국내 개봉하는 ‘국보’가 2025년 하반기 국내 일본 실사 영화 흥행사를 다시 쓸 준비를 마쳤다.

지난 10월 22일 개봉한 ‘8번 출구’는 관객수 40만 명을 돌파하며 흥행세를 이어가고 있다. ‘8번 출구’는 전 세계 누적 다운로드 190만 회를 기록한 동명 게임을 원작으로 한 작품으로, 제78회 칸영화제 미드나잇 스크리닝, 제30회 부산국제영화제 미드나잇 패션 섹션에 공식 초청되며 개봉 전부터 뜨거운 관심을 받은 바 있다. ‘고백’, ‘너의 이름은.’, ‘스즈메의 문단속’ 등 흥행작을 잇달아 프로듀싱한 카와무라 겐키 감독이 메가폰을 잡았으며, 일본 국민 그룹 아라시의 니노미야 카즈나리와 완벽한 싱크로율로 주목받은 코치 야마토 등 탄탄한 캐스팅으로 호평을 얻고 있다. 이에 2025년 국내 개봉 일본 실사 영화 가운데 흥행 1위에 오르며 의미 있는 기록을 세우고 있다.

오는 11월 19일 개봉 예정인 영화 ‘국보’는 이상일 감독이 메가폰을 잡았다. 국보의 경지를 향한 두 남자의 치열한 경쟁과 집념을 담아낸 작품이다. 재일 한국인 이상일 감독이 연출을 맡았으며, 현지에서 개봉 102일 만에 1000만 관객을 돌파하며 일본 실사 영화 사상 유례없는 흥행 기록을 세웠다.

