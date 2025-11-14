포항세명기독병원, ‘2025 세명기독병원 최신 팔꿈치관절 심포지엄 개최

포항세명기독병원(병원장 한동선)이 오는 22일 본관 10층 대강당 광제홀에서 ‘2025 세명기독병원 최신 팔꿈치관절 심포지엄(2025 Pohang SM Christianity Hospital Advanced Elbow Symposium·POSCHES 2025)’을 개최한다.

이번 심포지엄은 세명기독병원이 주최하고 대한수부외과학회가 주관하는 국제 학술 행사로, 팔꿈치 질환의 최신 수술 기법과 임상 연구 성과를 공유하며 정형외과 전문의 간 학술 교류를 강화하기 위한 자리다.

‘혁신적 팔꿈치 관절 수술의 발전(Advancement of Innovative Elbow Surgery)’을 주제로 열리는 이번 심포지엄에는 영국 에지힐대학교(Edge Hil University)의 정형외과 교수이자 라이팅턴 병원(Wrightington Hospital)의 아담 와츠(Adam Watts)를 비롯해 영국 케임브리지대학교병원(Cambridge University Hospital)의 리 반 렌스버그(Lee Van Rensburg), 일본 오사카대학 (Osaka University graduate school of medicine, Japan)의 시마다 고조 (Kozo Shimada) 등 6개국 10여 명의 세계적인 팔꿈치 수술 전문가들이 초청 연자로 참여한다.

국내에서는 류인혁 세명기독병원 정형성형병원장과 이지호 부장을 비롯해 서울대학교병원, 연세대학교 세브란스병원 등 주요 의료기관의 정형외과 전문의들이 참석해 최신 수술 기법, 생체역학 연구, 3D 프린팅 맞춤형 재건술 등 다양한 주제를 발표할 예정이다.

류인혁 정형성형병원장은 “우리 병원은 첨단 진료, 교육, 연구를 결합한 지역 대표 의료기관으로서 이번 국제 심포지엄 개최를 통해 국내외 최신 지견을 파악해 환자에게 보다 수준 높은 의료 서비스를 제공할 수 있도록 힘을 쏟겠다”라고 밝혔다.

한편 세명기독병원 정형성형병원은 정형외과 전문의 18명이 진료에 참여하고 있으며, 연평균 외래 환자 약 20만 명, 수술 건수 1만 건을 기록하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

