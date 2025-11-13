‘혼전임신’ 상철♥정숙, “14주차 아들…놀랐지만 바로 낳자고”

사진= 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’

‘나는 솔로’ 28기 출연자 상철과 정숙이 혼전임신 소식을 전하며 근황을 공개했다.

13일 유튜브 채널 ‘촌장엔터테인먼트TV’에는 ‘우리 나솔이 축하해주셔서 감사합니다 28기 상철&정숙 단독 인터뷰’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 상철은 “‘나솔이’의 아버지는 저 상철이다. 많이 궁금해하셨을 것 같다. 함께 나솔이의 탄생을 축하받고 하니까 인생에서 다시는 없을 그런 큰 행복이고 행운이다”라며 아버지가 된 소감을 밝혔다.

이어 그는 임신 사실을 들었을 당시 “놀랐지만 바로 낳자고 했다”고 전하며, “청주에서 바로 휴가를 내고 서울로 직행해 병원에 가서 피검사를 했다”고 당시 상황을 설명했다.

정숙은 “14주 됐다. 안정기에 접어들었다. 성별도 나왔다. 아들이라고 하더라”라며 현재 태아의 상태를 전했다.

상철은 “혼전(임신)이라고 했지만 좋았다. 나이도 마흔이 넘었는데, 어렵게 찾아온 선물이라고 생각했다”고 솔직한 심정을 털어놨다. 이에 정숙도 “솔직히 만난 지 얼마 안 된 상태에서 아기가 생겼기 때문에 조금 두려웠는데, 아기가 생긴 것도 인연이 되었기 때문에 할 수 있는 거라고 하셔서 받아들이고 축복이라고 생각한다”고 덧붙였다.

두 사람은 방송 당시에는 서로 다른 상대를 최종 선택했지만, 방송 이후 동기 모임을 통해 다시 인연이 닿았다고 고백했다. 상철은 “서로 실의에 빠져있는데 28기 전체 동기 모임을 하게 됐는데 이야기를 나누고 마음이 통했다. 이후 연락을 하면서 가까이 지내게 됐다”고 말했다.

정숙은 “일주일에 4~5일 정도 만났던 것 같다”고 회상했고, 상철은 “몸은 너무 피곤했다. 입에 피곤하면 구멍 나지 않나. 그런 것(구내염) 견뎌가면서 다녔다”며 애정을 드러냈다.

