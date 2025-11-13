‘현혹’ 수지, 원작 웹툰 그대로…싱크로율 200% 비주얼 공개

사진= 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

디즈니플러스코리아가 13일 공식 SNS를 통해 2026년 하반기 공개 예정인 드라마 ‘현혹’의 첫 스틸을 공개하며 기대감을 높였다.

‘현혹’은 1935년 경성을 배경으로, 반세기 이상 세상 밖으로 나오지 않아 각종 의혹과 소문이 난무하는 매혹적인 여성 송정화(수지)의 초상화를 의뢰받은 화가 윤이호(김선호)가 그녀의 숨겨진 비밀에 다가가는 과정을 담는다.

수지는 남문호텔의 주인이자 오랜 세월 동안 사람들의 눈에 잘 띄지 않았던 송정화를 연기하며, 원작 웹툰 속 캐릭터의 헤어스타일과 비주얼을 완벽히 재현, ‘싱크로율 200%’를 자랑한다. 김선호는 그림에 대한 열망이 점점 커지는 화가 윤이호 역으로, 송정화의 신비로운 매력에 푹 빠진 연기를 예고해 시선을 사로잡았다.

이번 공개된 스틸은 작품 속 신비롭고 긴장감 있는 분위기를 한눈에 확인할 수 있어 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

