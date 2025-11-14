차은우, 28일 솔로 2집 신곡 ‘Sweet Papaya’ M/V 추가 공개 확정

가수 겸 배우 차은우가 미니 2집의 타이틀곡과 더불어 수록곡 ‘Sweet Papaya’ 뮤직비디오를 추가로 선보인다.

차은우는 13일 오후 공식 SNS에 두 번째 솔로 미니앨범 ‘ELSE’(엘스)의 수록곡 ‘Sweet Papaya’(스윗 파파야)의 오피셜 뮤직비디오 공개를 알리는 커밍순 이미지를 게재했다.

이에 따르면 차은우는 오는 21일 미니 2집을 정식 발매한 후 26일 ‘Sweet Papaya’의 뮤직비디오 티저, 28일 뮤직비디오 본편을 차례로 선보인다.

발매 당일 공개되는 타이틀곡 ‘SATURDAY PREACHER’(새러데이 프리처)와는 완전히 반전되는 무드의 ‘Sweet Papaya’ 뮤직비디오까지 총 2곡의 뮤직비디오를 준비한 차은우의 입대 전 열일 행보가 글로벌 팬들에게 보고 듣는 즐거움을 선사할 전망이다.

이날 공개된 이미지 속 차은우는 다양한 악기가 놓인 스테이지의 중앙에서 펑키한 무드를 발산하고 있다. 차은우의 매혹적인 아우라가 트로피컬한 컬러감과 “Stay Tuned!”(스테이 튠드)라는 문구와 어우러져 시선을 고정시킨다. 곡명과 같이 달콤한 열대 과일 파파야를 콘셉트로 차은우가 보여줄 색다른 매력에 궁금증이 높아진다.

앞서 하이라이트 메들리로 일부 공개된 ‘Sweet Papaya’는 차은우만의 칠(Chill)한 보이스가 감각적인 파티 분위기를 이끌며 글로벌 리스너들의 귓가를 사로잡았다. 음원에 이어 뮤직비디오를 통해 차은우의 더욱 확장한 음악 세계를 입체적으로 확인할 수 있다.

이 외에도 레트로한 디스코 사운드의 타이틀곡 ‘SATURDAY PREACHER’를 비롯해 ‘Selfish’(셀피시), ‘Thinkin’ Bout U’(띵킹 바웃 유)까지 각기 다른 장르의 총 4곡이 수록된 차은우의 솔로 미니 2집 ‘ELSE’는 오는 21일 오후 1시 국내외 전 음원 사이트를 통해 발매된다.

발매를 전후로 차은우는 ARS 이벤트와 풍성한 콘텐츠로 글로벌 팬들과 끊임없이 소통하며 뜨거운 호응을 얻고 있다. 군 복무 중에도 솔로 아티스트로서 변함없는 존재감을 펼치고 있는 차은우가 ‘ELSE’로 어떤 스펙트럼을 증명할지 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

