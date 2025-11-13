정우성, '혼외자 논란' 후 첫 작품공개 현장…사생활 질문은 NO

배우 정우성이 혼외 출산 공개 이후 처음으로 작품공개 현장에 모습을 드러냈다.

13일(현지시간) 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'에는 배우 현빈, 정우성, 우도환, 우민호 감독이 참석해 내년 공개 예정인 새 드라마 '메이드 인 코리아'에 관한 이야기를 나눴다.

정우성은 '메이드 인 코리아' 프리뷰 영상 공개 후 이어진 질의응답에서 작품에 관해서만 답했고, 혼외 출산 논란이나 최근 혼인신고를 한 비연예인 배우자에 대해선 일절 언급하지 않았다.

'메이드 인 코리아'는 1970년 한국을 배경으로 부와 권력을 탐내며 낮에는 중앙정보부요원, 밤에는 밀수업자로 이중생활을 하는 백기태(현빈)와 그를 막아야 하는 검사 장건영(정우성)의 갈등을 그린다.

작품에는 무려 700억원의 제작비가 투입됐다. 화려한 캐스팅과 방대한 규모로 화제를 모으면서 시즌 1 공개 전에 시즌2 제작을 확정했다.

이날 정우성은 '메이드 인 코리아' 섭외받을 때 망설였다고 조심스럽게 말했다. 그는 "처음 감독님께서 제안해 주실 때 장건영은 제게 맞지 않는 캐릭터라고 생각했다"며 "대본을 보면서 제가 장건영에게 채울 부분도 있겠구나 싶어 감독님의 안을 용기 내 덥석 받았다"고 말했다.

이어 작품의 관전 포인트로 격동의 시기로 불리는 1970년대 주요 사건들과 그 사이에 놓인 인물들의 변화를 꼽았다. "'메이드 인 코리아'는 역사적 사실에 근거한 가상의 이야기 속에서 인간이 생존하기 위해 얼마나 자기 욕망에 충실해지는지 극단적으로 보여주는 스토리라고 생각합니다."

현빈은 '메이드 인 코리아' 출연 계기를 묻는 질문에 "시나리오가 가진 힘이 가장 큰 요인이었다"고 답했다. 그는 "1970년대의 시대적인 배경과 픽션이 가미돼 더 탄탄한 이야기가 만들어졌다"며 "각 캐릭터가 살아가는 과정에서 보여주는 욕망, 그 욕망이 부딪치면서 나오는 감정을 중점적으로 봐주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

'메이드 인 코리아'는 우 감독의 첫 드라마 시리즈라는 점에서도 눈길을 끈다.

우 감독은 "당시는 격동과 혼란의 시대였고 저 역시 시대를 살았다"며 "이번 작품을 위해 제가 이전에 찍었던 '내부자들'이나 '마약왕', '남산의 부장들' 등을 쭉 꺼내 참고했다. 인간의 뒤틀린 욕망과 신념을 담아내려 했다"고 말했다.

'메이드 인 코리아'는 총 6부작으로, 시즌1은 첫 두 회차를 내달 24일 선보인다. 이어 두 회차를 같은 달 31일 공개하고 내년 1월 7과 14일에 나머지 에피소드를 순차적으로 공개한다.

