디즈니+ “韓스토리텔링 중남미서 큰 사랑…亞 콘텐츠, 글로벌 프랜차이즈 스케일로”[SW현장]

에릭 슈라이어 디즈니 텔레비전 스튜디오 및 글로벌 오리지널 텔레비전 전략 부문 사장(오른쪽)과 캐롤 초이 월트디즈니컴퍼니 아시아태평양 총괄이 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔에서 열린 ‘디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025’에 참석했다. 사진=지동현 기자

디즈니+가 내년 강력한 한국 오리지널 콘텐츠를 선보인다. 국내는 물론 전 세계에서 사랑받는 한국 콘텐츠에 대한 신뢰가 바탕이다.

디즈니+는 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔에서 ‘디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025’를 열었다. 디즈니+에서 공개 예정인 아시아태평양(APAC) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이번 행사에서는 디즈니의 글로벌 오리지널 시리즈와 함께 디즈니+ 콘텐츠 포트폴리오의 한 축을 이루는 한국과 일본 등 신규 APAC 오리지널 라인업을 공개했다. 전 세계 14개 국가 400여명의 취재진이 참석했다.

먼저 발표에 나선 루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아시아태평양지역 총괄 사장은 “디즈니+의 이야기는 세대, 나이, 성별, 지역을 뛰어넘어 사람들에게 연결과 몰입감을 준다. 궁극적으로 사람들에게 즐거움과 기쁨을 선사하고 있다. 특히 한국과 일본의 이야기는 점점 더 많은 공감을 받고 있다”고 밝혔다.

루크 강 사장은 “한국의 스토리텔링은 이미 아태 지역과 미국에서 큰 사랑을 받고 있다”며 “라틴 아메리카 지역에서 특히 많은 사랑을 받고 있고 브라질·멕시코 등의 시청자 참여가 크다”고 설명했다. 그러면서 “아태 지역에서 어떤 것들을 제작할지 대해서 선별적이고 전략적으로 투자를 진행하고 있다”며 “아태 지역 작품을 글로벌 프랜차이즈 스케일로 확장할 것”이라고 강조했다.

내년 공개될 일본 애니메이션 라인업으로는 전 세계에서 가장 많이 시청한 일본 애니메이션 ‘트위스티드 원더랜드: 애니메이션’ 시즌 2·3 사전 제작, ‘메달리스트’ 시즌2, ‘도쿄 리벤저스’의 세 번째 이야기 ‘도쿄 리벤져스 삼천전쟁 편’ 등이 소개됐다. 논픽션 장르로는 일본 그룹 트래비스 재팬의 10부작 여행 시리즈 ‘트래비스 재팬 서머 베케이션 인 더 USA’, 일본에서 가장 사랑받는 코미디언 중 한 명인 다이고를 전면에 내세워 다양한 코미디언이 경쟁하는 프로그램 ‘다이고 프로젝트’ 등도 공개됐다.

디즈니+ 첫 한일 합작 드라마 ‘메리 베리 러브’도 베일을 벗었다. 지창욱과 일본 ‘앙팡’ 시리즈로 유명한 이마다 미오가 주연으로 호흡을 맞춘다. 한국인 디자이너가 뼈아픈 실패를 겪고 일본 외딴섬에서 새롭게 시작하는 내용의 로맨틱 코미디다. 지창욱과 이마다 미오가 직접 연단에 올라 작품을 소개했다.

디즈니+는 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔에서 ‘디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025’를 열었다. 루크 강 월트디즈니 컴퍼니 아시아태평양지역 총괄 사장이 발표하고 있다. 사진=월트디즈니 컴퍼니

이후 한국 오리지널 콘텐츠가 대대적으로 소개됐다. 작품의 주역들이 잇따라 무대에 올라 관객의 환호성을 만끽했다. ‘조각도시’ 배우 지창욱·도경수, ‘메이드 인 코리아’ 우민호 감독·배우 정우성·현빈·우도환, ‘골드랜드’ 김성훈 감독·배우 박보영·김성철·이현욱, ‘킬러들의 쇼핑몰’ 시즌2 이권 감독·이동욱·김혜준, ‘재혼황후’ 배우 신민아·주지훈·이세영이 참석해 직접 작품을 소개했다. 디즈니+가 아태 지역, 나아가 글로벌에서 한국 콘텐츠에 무게감을 확실히 두고 있다는 것을 알 수 있는 대목이었다.



루크 강 사장은 “오늘 프리뷰 행사는 그동안 디즈니+가 쌓아 온 창의적 우수성과 성장 모멘텀을 함께 축하하는 자리”라며 "디즈니 글로벌 일반 엔터테인먼트와 함께 라인업을 더욱 풍성하게 해주는 아태지역 오리지널 콘텐츠를 디즈니+를 통해 지속적으로 선보이겠다는 저희의 확고한 의지를 다시 한번 확인하는 자리이기도 하다”고 말했다.

에릭 슈라이어 디즈니 텔레비전 스튜디오 및 글로벌 오리지널 텔레비전 전략 부문 사장은 “디즈니+는 팬들과의 관계를 강화하고 시청자들과 한층 더 가까워지기 위해 디즈니의 글로벌 프랜차이즈와 어깨를 나란히 할 수 있는 강력하고 진정성 있는 로컬 콘텐츠를 선보이고 있다”며 “디즈니는 아시아에서 오랜 역사와 자랑스러운 유산을 지닌 기업으로서 창의성과 협업, 그리고 훌륭한 스토리텔링의 힘에 대한 믿음을 바탕으로 성장을 이어가고 있다”고 전했다.

에릭 슈라이어는 “로컬 오리지널 콘텐츠는 디즈니+의 중추적인 역할”이라며 “디즈니는 훌륭한 IP를 갖고 있지만 각각 지역을 위한 콘텐츠를 만드는 것도 중요하다. 글로벌 IP를 보완하는 데 중추적인 역할이 지역맞춤형 콘텐츠”라고 밝혔다. 이어 “각 지역마다 본인 지역 대표하는 콘텐츠를 만들려고 한다. 저로서도 즐겁고 고무적”이라고 밝혔다.

캐롤 초이 월트디즈니컴퍼니 아시아태평양 총괄은 “오늘 발표는 아태지역이 저희한테 얼마나 중요한지, 얼마나 많은 투자를 하려고 하는지, 얼마나 중추적인 역할을 하는지 보여준 것 같다. 계속해서 아태지역에 많은 노력을 기울일 것”이라고 강조했다.

에릭 슈라이어는 “라틴 아메리카, 중남미에서 한국 드라마를 특히 좋아한다. 유럽도 마찬가지고 멀리까지도 사랑받는다”며 “로컬적으로 사람들이 공감하는걸 보여주는 게 가장 중요하다”고 밝혔다. 캐롤 초이 또한 “아태 지역 이야기를 최대한 많이 발굴해서 더 멋지고 큰 작품을 선보이고자 한다”고 힘주어 말했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

