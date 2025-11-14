유튜브 겟이득, 황보X풍자 MC 발탁…커머스 예능 활약 예고

유튜브 ‘겟이득’. 사진=차이커뮤니케이션

종합 마케팅 전문 기업 차이커뮤니케이션이 새로운 유튜브 예능 IP ‘겟(GET)이득’을 공식 론칭했다고 14일 밝혔다.

‘겟이득’은 스타의 프라이빗 공간을 찾아가 애장품을 초특가에 구매하는 커머스 예능으로 가수 황보와 방송인 풍자가 메인 MC를 맡아 재치 있는 ‘케미’를 선보인다.

'겟이득' 첫 회에는 ‘산다라박’이 출연해 명품 가방, 선글라스, 한정판 신발 등을 소개하고 흥정 과정을 통해 유쾌한 볼거리를 선사한다. 후속편으로 우주소녀 다영, 브라이언 등 매주 새로운 셀럽이 출연할 예정이다.

‘겟이득’은 셀럽의 라이프스타일에 초점을 맞춘 스토리텔링 구성으로 기존의 커머스형 예능과의 차별화를 꾀했다. 또한 인스타그램, 틱톡 등 SNS 채널 연계를 통해 브랜드 인지도를 높여갈 계획이다.

지난 11일 공개된 ‘겟이득’ 티저는 황보와 풍자의 유쾌한 만남으로 본편 공개 전부터 화제를 모았다. 사전 미팅부터 돋보인 두 MC의 케미와 입담은 물론, 구독자의 ‘겟(GET)이득’을 위한 이들의 의지를 엿볼 수 있어 기대감을 높인다.

‘겟이득’ 제작진은 “흥정이라는 상황 속에서 셀럽의 솔직한 매력과 생활 밀착형 재미를 보여주는 프로그램”이라며 “출연진과 함께 시청자도 ‘득템’의 재미를 느낄 수 있는 것이 핵심”이라고 밝혔다.

차이커뮤니케이션은 ‘겟이득’ 론칭을 시작으로 향후 다양한 브랜드 협업을 통해 포맷을 확장하고, IP와 커머스를 결합한 새로운 비즈니스 모델을 지속 개발할 계획이다.

황지혜 기자

