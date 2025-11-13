스포츠토토, 수원KT소닉붐아레나에서 ‘새로운 응원의 이름, 스포츠토토!’ 현장 프로모션 전개

사진=스포츠토토 제공

‘프로농구가 펼쳐지는 경기장에서 스포츠토토를 무료로 체험하고, 다양한 이벤트에도 참여해 보세요!’

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 오는 15일 2025-2026 시즌 KBL 수원KT-창원LG전이 열리는 수원KT소닉붐아레나 일대에서 현장 프로모션 ‘새로운 응원의 이름, 스포츠토토!’를 전개한다고 13일 밝혔다.

‘새로운 응원의 이름, 스포츠토토!’ 프로모션은 국내 프로스포츠 경기가 열리는 현장을 찾아, 체육진흥투표권에 대한 올바른 정보와 함께 국민체육진흥기금의 공익성을 알리고, 불법스포츠도박의 위험성 및 건전한 스포츠토토 구매 문화를 시민들에게 널리 알리기 위해 기획됐다.

스포츠토토는 올해 3월부터 11월까지 투표권 발행 전 종목(야구ㆍ축구ㆍ농구ㆍ배구 등)을 대상으로 총 33회(KBO 20회·K리그 9회·KBL 3회·KOVO 1회)의 프로모션을 진행하고 있으며, 지난 11월 4일에도 서울SK-부산KCC전이 열린 잠실학생체육관에서 프로모션을 성공적으로 진행한 바 있다.

11월에도 다수의 행사가 꾸준히 이어진다. 오는 15일 수원KT-창원LG전이 열리는 수원KT소닉붐아레나에서 시작해, 16일에는 ‘올림픽데이 런 2025’가 개최되는 전주월드컵경기장으로 장소를 옮겨 행사가 진행될 예정이다.

이어 21일과 23일에는 각각 인천계양체육관(KOVO·대한항공-OK저축은행전)과 인천전용축구경기장(K리그2·인천유나이티드-충북청주전), 29일에는 청주체육관(WKBL· KB스타즈-하나은행전)에서 현장 프로모션이 예정돼 있다.

이번 프로모션은 경기장 출입구 주변 스포츠토토에서 마련한 스포츠토토 홍보 부스에 방문해 참여할 수 있다. 또한, 현장에서 QR코드를 통해 공식 인터넷 발매사이트 ‘베트맨’ 회원가입, 스포츠토토 SNS 채널 구독 및 팔로우 등을 완료하면, 투표권 무료 체험 기회와 함께 다양한 사은품이 제공된다.

더불어, 이번 행사에서는 스포츠토토를 통한 기금 조성 및 지원 사업을 알리는 동시에, 건전화 프로그램도 적극적으로 홍보할 예정이다. 또한, 손쉽게 참여가 가능한 미니 스포츠 게임 등도 함께 진행된다.

한국스포츠레저 관계자는 “스포츠가 펼쳐지는 현장을 찾은 관람객들이 건전한 스포츠토토 응원문화를 직접 체험할 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다”며 “국내 프로농구를 사랑하는 많은 시민들의 관심과 참여를 기대한다”고 전했다.

