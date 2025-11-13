이민정, 병원行 고백…타박상에 독감까지 ‘고된 근황’

사진= 이민정 SNS

배우 이민정이 건강 이상으로 힘든 근황을 전했다.

이민정은 13일 자신의 SNS에 약봉지와 약이 담긴 사진을 공개하며 “간만에 많이 서럽네”라는 글을 남겼다.

그는 “첫째 독감, 둘째 감기…한 달 동안 촬영하면서 병수발하면서 같이 아프다”라며 “심하게 넘어져서 온몸 타박상에 이제 좀 쉴 수 있나 했더니 어제부터 몸 아파서 행사 중간에 돌아와 병원 갔다가 밤새 끙끙 앓고 아침에 다시 병원행”이라고 적었다.

이어 “주사 맞고 추가된 약, 남편도 출장, 밥도 못 삼키겠고 일도 있고”라며 지친 일상을 털어놨다. 또한 “어릴 때 엄마가 챙겨주던 게 행복한 거란다”라고 덧붙이며 그리움과 피로함이 묻어나는 마음을 전했다.

이민정의 글을 본 배우 오윤아는 “오늘 좀 쉬었음 좋겠다”라며 걱정을 표했다. 이에 이민정은 “오늘 피팅 ㅠㅠ”이라고 답해 여전히 바쁜 스케줄 속에 있음을 드러냈다.

이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼해 2015년 아들, 2023년 딸을 품에 안았다.

한편, 이민정은 차기작으로 드라마 ‘그래, 이혼하자’를 선택했다. 이 작품은 결혼생활에 지친 부부가 이혼을 통해 다시 자신을 찾아가는 웨딩드레스숍 대표 부부의 이야기를 담는다. 극 중 이민정은 배우 김지석과 함께 앙숙 부부로 호흡을 맞출 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

