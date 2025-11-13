서울호서예전 스포츠건강관리계열, IFBB NATURAL PRO 최한진 교수 신규 임용

IFBB NATURAL PRO 최한진 교수 신규 임용. 사진=서울호서예술실용전문학교

서울호서예술실용전문학교(이하 서울호서예전)는 오늘 대한민국을 대표하는 IFBB 내추럴 프로 최한진 선수를 스포츠건강관리계열 교수로 위촉했다고 13일 밝혔다.

학교에 따르면 최한진 교수는 국내 최초 벤 위더 클래식(Ben Weidwe Classic) 우승자이자 한국인 최초의 IFBB 내추럴 프로 선수로서 ‘미스터 올림피아 클래식 피지크’ 종목에 출전해 대한민국 피트니스의 위상을 세계에 알린 바 있다.

이번 위촉을 통해 최한진 교수는 2026학년도부터 스포츠건강관리계열 보디빌딩과정 학생들을 대상으로 ‘보디빌딩 실전’ 및 ‘피지크 트레이닝’ 과목을 지도하며 현장의 실전 경험과 전문적인 트레이닝 노하우를 교육 현장에 전달할 예정이다.

최한진 교수는 “학생들에게 단순한 이론이 아닌 실제 무대와 현장에서 체득한 경험을 직접 전할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “미래 보디빌더들이 건강한 가치관과 올바른 방향성을 가지고 성장할 수 있도록 지도하겠다”고 소감을 밝혔다.

서울호서예전 관계자는 “국내 피트니스계를 대표하는 최한진 교수의 합류로 학생들이 세계 수준의 트레이닝 철학과 실전 노하우를 배우며 한 단계 더 성장할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

한편 서울호서예전 스포츠건강관리계열은 현재 2026학년도 신입생 2차 모집 중이다.

황지혜 기자

