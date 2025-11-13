예측불가 11두 혼전…2세마 최강자 가리는 진검승부

2세마 기대주의 예측불가 질주가 펼쳐진다.



1200m 성별무관 2세마(호주 등 남반구산은 3세) 경주로 치러지는 ‘과천시장배(L)’ 경마대회는 오는 16일 렛츠런파크 서울에서 열린다. 2005년 과천시민의 날 기념 특별경주가 시초가 된 과천시장배는 올해로 19회를 맞이하며, 총상금은 2억원이다.



이번 경주에는 국산마, 미국, 호주, 일본산까지 다양한 산지의 말들이 총 11두 출전한다. 갓 데뷔를 마친 어린 말들이지만 모두 준수한 실력을 갖춰 그야말로 예측불가의 치열한 접전이 예상된다. 일반경주에서 여러 차례 대결을 펼쳤던 말들이 많아 각각의 성장세를 비교하는 재미도 기대된다.



◆원평스킷 (4전 1/2/0, 레이팅 35, 한국 암 2세 갈색, 부마: 머스킷맨, 모마: 킬라리드, 마주: 김용재, 조교사: 정호익)

원평스킷

출전마 중 유일한 국산마다. 암말인데다가 레이팅도 가장 낮지만 최근 6회 수득상금은 다른 말들에 비해 압도적으로 높다. ‘위너스맨’, ‘라온퍼스트’ 등을 배출한 ‘머스킷맨’의 자마다. 머스킷맨 혈통의 저력을 입증하듯이 지난 7월 데뷔전에서 경주 시작부터 끝까지 단 한순간도 선두 자리를 내주지 않는 와이어투와이어(wire to wire) 우승을 보여줬다. 쥬버나일 시리즈 1, 2관문인 9월 문화일보배와 10월 농협중앙회장배 모두 아쉽게 2위를 기록했다. 지난해 원평 시리즈의 ‘원평스톰’이 과천시장배를 우승해 김용재 마주에게 첫 대상경주 트로피를 안겨준 바 있다. 올해는 원평스킷이 그 뒤를 이어 왕관을 노리고 있다.



◆마이엠파이어(5전 2/0/0, 레이팅 52, 미국 수 2세 갈색, 부마: 클래식엠파이어, 모마: DR.MELFI, 마주: 에스지이건설, 조교사: 정호익)

마이엠파이어

원평스킷과 같은 정호익 조교사의 관리를 받고 있다. 부마 ‘클래식엠파이어’는 미국 경마 G1급 대상경주를 3회나 우승한 명마다. 빠른 스타트로 치고나가 선행에 나서는 경주 전개를 펼친다. 다만 선행에 실패할 경우 레이스 흐름을 타지 못하고 하위권으로 밀리는 경향을 보였다. 이번 경주에서는 선행에 나서기 다소 불리한 9번 게이트에서 출발한다는 점이 변수다. 지난 경주 우승을 함께했던 조인권 기수가 다시 한 번 기승한다.



◆마이티코드(2전 1/1/0, 레이팅 47, 미국 수 2세 흑갈색, 부마: CLOUD COMPUTING, 모마: SEQUOIA QUEEN, 마주: 조제형, 조교사: 서홍수)

마이티코드

데뷔전에서 늦은 출발에도 막판 무서운 추입력으로 2위에 올랐다. 두 번째 경주에서도 직선주로 추입으로 1위를 거두는 등 출전한 두 번의 경주에서 인상적인 뒷심을 보여주며 눈도장을 톡톡히 찍었다. 조제형 마주는 부친인 조병태 마주와 함께 ‘마이티’ 군단을 이끌고 있다. 마이티 군단에는 1등급 말이 다수 있지만 아쉽게도 아직까지 대상경주 우승마는 배출되지 않았다.



◆크레이지스타(3전 1/0/0, 레이팅 45, 호주 거 3세 밤색, 부마: OMAHA BEACH, 모마: TOOK, 마주: 서창식, 조교사: 신삼영)

크레이지스타

11두 중 유일한 호주산 말이다. 북반구와 남반구는 번식 시기가 다르기 때문에, 북반구 2세마와 남반구 3세마가 함께 경쟁하는 경우가 종종 있다. ‘크레이지스타’는 다른 출전마들이 2023년 2~3월에 태어난 것과 달리 2022년 10월생으로, 실제 생후 월령에서 약간의 성숙도 이점을 지녔다고 볼 수 있다. 데뷔전에서는 출발 후 바깥으로 기대며 나가는 등 주행 거부 경향을 보이며 최하위에 그쳤다. 다만 8월 두 번째 경주에서는 6위, 9월 세 번째 경주에서는 1위를 기록하며 가파른 성장세를 입증했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

