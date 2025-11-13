이채민♥류다인, 악플에도 굳건한 열애…맛집 데이트 포착

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

배우 이채민과 류다인 커플이 여전한 사랑을 이어가고 있다. ‘럽스타그램’으로 일부 악플에 시달렸지만, 두 사람의 관계는 오히려 더욱 끈끈해졌다.

최근 두 사람은 서울 강남구 신사동의 한 맛집에서 데이트를 즐기며 공개 열애 1주년을 자축했다.

지난 4일과 6일, 해당 식당의 공식 SNS에는 이채민과 류다인의 사인이 담긴 방문 인증샷이 잇달아 게재됐다.

이채민은 싸인 옆에 “항상 감사합니다”라고 남겼고, 류다인은 “항상 맛있게 먹고 갑니다. 번창하세요”라는 메시지를 적어 훈훈함을 자아냈다.

서로 다른 날짜에 게시됐지만 비슷한 시점에 방문한 점으로 미뤄 두 사람이 함께 식당을 찾은 것으로 보인다.

이채민과 류다인은 지난해 3월 열애를 공식 인정했다. tvN 주말드라마 ‘일타스캔들’을 통해 인연을 맺은 두 사람은 손을 잡고 거리를 걷는 모습이 포착되며 열애설이 불거졌고, 이후 빠르게 열애를 인정하며 공개 연애를 시작했다.

공개 열애 후에도 두 사람은 작품 관련 모임에 함께 참석하는 등 당당한 행보를 이어왔다. 팬들 사이에서는 “보기 좋다”, “현실 커플 같다”는 응원이 이어졌다. 하지만 최근 이채민이 출연한 tvN ‘폭군의 셰프’가 화제 속에 종영하면서, 그의 SNS에 커플링 착용 사진이 공개되자 일부 네티즌들은 ‘럽스타그램으로 작품 몰입을 방해한다’며 비판을 쏟아냈다.

이에 대해 이채민은 ‘폭군의 셰프’ 종영 인터뷰에서 “(럽스타 등) 그런 의도를 가지고 낀 거라기보단 패션으로 낀 거다. 그런데 거기서 사진이 찍힐 거란 생각도 못 했다. 종방연에서 즐기자는 마인드로 갔었다. 굳이 따지면 내 실수인 것”이라고 솔직하게 해명했다.

비판 속에서도 두 사람은 서로에 대한 신뢰로 관계를 이어가며, 오히려 더욱 돈독해진 모습을 보여주고 있다. MZ세대 대표 배우 커플로 불리는 두 사람에게 팬들의 응원이 이어지는 이유다.

한편, 이채민이 출연한 ‘폭군의 셰프’는 최고 시청률 17.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀고 류다인은 오는 2026년 방송 예정인 SBS 새 드라마 ‘각성’ 출연을 확정했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

