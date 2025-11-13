UN 출신 최정원, 스토킹 혐의로 검찰 송치…“흉기 협박? 전혀 사실 아냐”

사진= 최정원 SNS

그룹 UN 출신 배우 최정원이 여성 스토킹 혐의로 경찰 조사를 받은 뒤 검찰에 송치됐다.

12일 서울 중부경찰서는 스토킹처벌법 위반 혐의로 최정원을 서울중앙지검에 송치했다.

최정원은 이별을 통보한 여성의 자택에 여러 차례 찾아간 혐의를 받고 있다.

보도에 따르면, 최정원은 지난 8월 여자친구가 이별을 통보하자 여성의 집 앞을 찾아가 위협적인 행동을 한 혐의로 경찰 조사를 받았다.

이에 서울중부경찰서는 최정원을 스토킹 혐의로 입건하고 피해자에 대한 접근금지 조치를 내렸다.

이후 서울중앙지법은 “피해자의 100m 이내 접근 금지 및 연락 금지” 결정을 내려, 법적으로도 최정원의 접근을 막았다.

논란이 커지자 최정원은 직접 입장을 밝히며 “저와 여자친구 사이의 사소한 다툼이 확대되어 발생한 일종의 해프닝”이라며 “제가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹을 했다는 주장은 전혀 사실이 아니다. 해당 내용은 저와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다”고 해명했다.

한편 최정원은 과거에도 사생활 논란에 휩싸인 바 있다.

2023년에는 한 지인과의 불륜설이 제기돼 논란이 일었다. 당시 지인의 남편은 “최정원과 아내가 결혼 전 교제했던 사이”라며 “최정원으로 인해 가정이 파탄 났다”고 주장해 파장이 일었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

