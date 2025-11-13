“AI 조작 아니다” 이이경 폭로女, 돌연 입장 번복 ‘또 다른 주장’

사진 = 배우 이이경이 영화 '히트맨2'(감독 최원섭) 제작보고회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 이이경을 둘러싼 AI 조작 논란이 또다시 새로운 국면을 맞고 있다. 그에 대한 사생활 폭로를 제기했던 여성 A씨가 사과문 이후 입장을 번복하며 새로운 주장을 내놓은 것이다.

최근 A씨는 자신의 SNS를 통해 “인증샷을 공개할까 고민 중이다. 이대로 끝내기엔 억울하다”, “AI 해명은 사실이 아니다”, “고소를 당한 적도 없다”라는 글을 연달아 게재했다.

이는 불과 며칠 전 “AI로 조작된 허위 영상이었다”며 사과문을 올렸던 태도와는 정반대다.

앞서 이이경은 SNS를 통해 확산된 루머에 대해 “전혀 사실이 아니”라며 강경한 법적 대응을 예고한 바 있다.

소속사 상영이엔티 역시 공식입장을 통해 “루머를 작성·유포한 인물을 명예훼손 혐의로 고소했다”며 “어떠한 합의나 금전 보상도 없었다”고 강조했다.

A씨는 당시 “처음엔 장난으로 시작했던 글이 그렇게 많은 관심을 받을 줄 몰랐다. 글을 쓰고 AI 사진을 쓰고 하다 보니 실제로 제가 그렇게 생각하게 된 것 같다”고 밝히며 논란을 마무리하는 듯 보였다.

그러나 고소장이 접수된 지 하루 만에 다시 SNS에 입장을 번복, 새로운 폭로를 예고하면서 여론은 혼란스러워졌다.

현재 해당 폭로의 진위는 확인되지 않았으며, 법적 공방이 본격화될 가능성이 높다는 관측이 나온다.

한편 이이경은 최근 MBC ‘놀면 뭐하니’에서 하차, KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 MC 합류 또한 무산됐다.

다만 ENA ‘나는 솔로’, E채널 ‘용감한 형사들’ 촬영은 예정대로 이어갈 계획이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

