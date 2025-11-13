릴리이브, 블랙프라이데이 최대 80% 할인… 그로우턴 블랙 등 한정 구성 공개

헤어케어 브랜드 릴리이브(lilyeve)가 블랙프라이데이 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 이번 행사에서는 최대 80% 할인과 블프 한정 구성들을 공식몰에서 만나볼 수 있다.

기획전은 누적 210만개가 판매된 대표 제품 ‘그로우턴 탈모앰플’을 비롯해 블랙프라이데이 한정으로 공개되는 ‘그로우턴 앰플 블랙’, 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있는 헤어 디바이스 ‘스팀부스터’ 중심의 다양한 단독 세트로 구성됐다.

행사 기간에는 선착순 랜덤 쿠폰과 전 제품 적용 할인 쿠폰이 제공되며, 이번 블프 기간에 처음 선보이는 샴푸 괄사 브러쉬가 일부 구성 구매 시 사은품으로 증정된다. 또한 자정 특가 등 시간·수량 한정 프로모션도 운영되어 폭넓은 혜택이 제공될 예정이다.

릴리이브 관계자는 “블랙프라이데이 기간 동안만 만날 수 있는 혜택을 준비했다”며 “더 많은 고객이 건강한 헤어케어 루틴을 경험하길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]