코미디 하렘 RPG ‘그놈은 드래곤’, 한국 첫 공개… 사전예약 시작

게임트리(GameTree)는 자사에서 서비스 예정인 스트레스 해소 코미디 하렘 RPG ‘그놈은 드래곤’을 한국에 최초로 공개하고, 사전예약을 시작한다고 12일 밝혔다.

국내에서 처음으로 공개된 ‘그놈은 드래곤’은 경쾌하고 직관적인 서사에 코믹한 라이트노벨식 연출이 더해져 완성된 게임이다. 메인 테마곡은 개성 넘치는 음색이 어우러져 모험심을 불러일으킨다. 일본 인기 성우 오구라 유이(Ogura Yui)가 작업에 참여해 경쾌하고 유쾌한 분위기를 더했다.

이 작품은 국내 최초 게임 공개와 함께 홈페이지를 통한 사전예약을 먼저 시작했다. 사전예약 참여 시 1000회 뽑기권, 무료 SSR 환령, 대량의 다이아 및 아이템을 비롯해 푸짐한 인게임 보상을 정식 출시 후 무료로 받을 수 있다. 또한, 닌텐도 스위치2를 추첨으로 제공할 예정이다.

개성과 매력을 겸비한 수많은 미녀 캐릭터들이 등장하는 것도 이 게임의 특징이다. 각 캐릭터들은 완성도 높은 일러스트와 함께 독특한 스킬 및 배경 스토리를 지니고 있다. 인터랙션 시스템을 통해 마음에 드는 캐릭터와 교감을 쌓고 호감도를 상승시켜 더욱 몰입감 있는 상호작용을 경험할 수 있다. 미녀 캐릭터들과 함께하는 코믹 스토리 또한 모험의 여정을 한층 더 특별하게 만들어준다.

한정 픽업 소환에서 원하는 캐릭터를 100% 확정으로 획득하고, 매주 SSR 환령 1명이 확정으로 지급된다. 또한, 자동 전투로 3만 다이아와 푸짐한 보상을 얻고, 공유 육성 시스템으로 자원을 효율적으로 관리할 수 있어 캐릭터 육성에 대한 부담이 적다.

여섯 가지 직업을 가진 캐릭터들을 조합하고, 스킬이 자동으로 발동되는 방치형 RPG 요소로 쉽고 편한 육성이 가능하다. 스킬은 수동으로도 조작할 수 있다. 장비 시스템을 통한 능력치 강화, 육성 자원을 이용한 전투력 성장도 가능해 전략적 깊이까지 놓치지 않았다.

‘그놈은 드래곤’ 게임 정보, 출시 관련 일정 등 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

