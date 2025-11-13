[지스타 2025] 위메이드커넥트, 신작 ‘노아’ 첫 공개…시연·코스프레쇼 ‘주목’

노아 속 캐릭터로 변신한 코스프레 모델들이 포즈를 취하고 있다. 위메이드커넥트 제공

위메이드커넥트가 국제 게임 전시회 지스타 2025 기간동안 서브컬처 RPG 신작 ‘노아(N.O.A.H)’를 선보인다.

위메이드커넥트는 13∼16일 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2025에서 노아 부스를 운영해 관객에게 게임의 세계관과 분위기를 선사한다.

부스는 타이틀 키 비주얼과 캐릭터 아트워크를 부스 곳곳에 배치해 작품의 정체성을 강조했으며, 8m 높이의 구조물에는 게임 PV 영상을 상영하는 모니터와 캐릭터 등신대, 모바일 디바이스 등을 설치해 시각적 몰입감을 극대화했다.

시연용 데모 버전은 약 10분 분량으로, 기본 세계관과 주요 스토리라인, 전투 및 부위파괴 시스템 등 핵심 요소를 직접적으로 체험할 수 있다. 짧은 플레이 시간에도 게임의 매력을 충분히 느낄 수 있도록 체험 이후에는 등장 인물들의 프로필을 자유롭게 열람할 수 있는 기능을 제공해 인물에 대한 이해와 몰입도를 한층 높였다.

이와 함께 방문객을 위한 다양한 현장 이벤트도 마련했다. 부스를 방문한 모든 관람객에게는 일러스트 쇼핑백, 클리어 파일, 캔 뱃지가 포함된 ‘웰컴 기프트’를 제공한다. 부스 내 미션을 완료하면 추가로 ‘럭키 드로우’ 이벤트에 참여할 수 있으며, 이를 통해 아크릴 키링, 일러스트 장패드, 아크릴 코롯토 등의 굿즈를 추가로 수령할 수 있다.

나아가 행사 기간 동안은 오전 10시30분부터 오후 5시30분까지 노아의 캐릭터 ‘세리’, ‘펠른’, ‘소피’의 코스프레 쇼도 진행된다. 참관객은 부스 내 마련된 포토존에서 코스어들과 자유롭게 사진을 촬영할 수 있으며 생동감 있는 현장 분위기를 느낄 수 있다.

이호대 위메이드커넥트 대표는 “노아는 단순한 서브컬처 게임이 아닌 플레이어의 감정과 선택이 서사를 완성하는 새로운 차원의 타이틀”이라며 “이번 지스타 2025에서의 첫 공개를 통해 유저들이 노아만의 매력을 충분히 느낄 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

노아는 매력적인 요원들과 함께 미래 디스토피아 세계관 속에서의 전투와 생존을 그리는 수집형 서브컬처 RPG다. 전략적 턴제 전투 시스템을 기반으로 플레이어의 선택과 판단에 따라 전황이 달라지는 깊이 있는 플레이 경험을 제공하며, 고품질 2D 스파인 기술을 활용한 스타일리시한 연출로 몰입감을 극대화했다.

노아는 내년 정식 서비스를 목표로 개발 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]