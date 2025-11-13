[지스타 2025] ‘나혼렙: 카르마’ 특별 게임 오프닝 애니 공개

나혼렙:카르마 특별 게임 오프닝 애니 공개. 넷마블 제공

넷마블이 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’의 지스타 2025 참가를 기념해 특별 애니메이션을 제작했다.

넷마블은 13일 부산 벡스코에서 개최한 국제 게임 전시회 지스타 2025에서 나 혼자만 레벨업: 카르마의 게임 오프닝 애니 영상을 관객들에게 공개했다.

원작 애니메이션 제작 스튜디오인 A-1 픽쳐스 Inc.가 제작에 참여한 애니메이션에서는 모든 전쟁을 끝낸 주인공 성진우가 싸움에서 희생된 사람들을 살리기 위해 시간을 되돌린 후 차원의 틈새로 들어가 군주들과의 싸움을 시작하는 서사를 확인할 수 있다. 이후의 스토리는 나 혼자만 레벨업: 카르마의 메인 스토리를 통해 확인이 가능하다.

이 밖에도 넷마블은 지스타 2025 참여를 기념해 게임 영상으로 만들어진 PV 영상을 공식 유튜브와 X 채널을 통해 공개했다.

한편, 나 혼자만 레벨업: 카르마는 로그라이트 액션 RPG로 모바일·PC 플랫폼으로 개발 중인 신작이다. 나 혼자만 레벨업 애니메이션을 기반으로 하며, 원작에서 상세하게 묘사되지 않았던 윤회의 잔을 사용해 과거로 돌아간 성진우가 차원에 틈에서 보낸 27년간의 군주 전쟁 서사를 담고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

