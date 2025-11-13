[포토뉴스] ‘일곱개의 대죄: 오리진’ 엘리자베스가 눈 앞에~

13일 부산 벡스코에서 개최된 국제 게임 전시회 지스타 2025는 게임 속 캐릭터를 직접 표현한 코스프레 열기가 뜨겁다. 넷마블 부스 앞에는 일곱개의 대죄: 오리진 속 엘리자베스로 분장한 코스프레 모델이 다양한 포즈를 취하며 축제의 열기를 더하고 있다.
신정원 기자 garden1@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2025-11-13 15:11:13 수정 : 2025-11-13 15:11:12
