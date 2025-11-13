‘제아 4인’ 케빈·김태헌·정희철·하민우, 12월 日 팬미팅 연다

그룹 제국의아이들(ZE:A)의 멤버 케빈, 김태헌, 정희철, 하민우가 데뷔 15주년을 기념해 일본에서 팬미팅을 연다.

제국의아이들 케빈, 김태헌, 정희철, 하민우 4인 유닛은 오는 12월 13~14일 양일간 일본 도쿄 DDD 아오야마 크로스 시어터에서 '2025 ZE:A Unit Fanmeeting 'Back to You''(이하 'Back to You')를 개최한다.

공개된 포스터 속 네 멤버는 세련된 블랙 슈트를 입고 비장한 눈빛으로 나란히 서있는 모습. 'Back to You'라는 공연 타이틀처럼 팬들을 위해 다시 한번 무대에 오를 다짐을 한 이들의 용기가 고스란히 느껴진다.

'Back to You'는 '다시 팬들 곁으로 돌아가 함께하는 순간을 소중히 하고 싶다'는 의미가 담겼다. 올해 데뷔 15주년을 맞은 제국의아이들의 네 멤버가 다시 한 무대에 오르며, 제아스(ZE:A's, 팬덤명)와 함께 걸어온 순간을 추억하는 뜻깊은 시간이 될 전망이다.

이번 팬미팅에서 네 멤버는 제국의아이들의 대표곡 무대를 비롯해 다양한 토크, 이벤트 등을 진행한다. 그간 함께 걸어온 시간들에 대한 추억을 되새기며, 멤버들과 팬들 모두에게 잊지 못할 시간이 될 것으로 기대를 모은다.

제국의아이들은 지난 2010년 'Mazeltov'로 데뷔해 'Watch Out!!', '후유증', '바람의 유령' 등 다수의 히트곡을 발표하며 대중의 사랑을 받아왔다. 폭넓은 음악 스펙트럼과 개성 있는 활동으로 K-팝의 한 시대를 장식한 제국의아이들은 현재 연기, 뮤지컬, 예능 등 다방면에서 활발한 개인 활동을 이어가며 각자의 영역에서 탄탄한 존재감을 보여주고 있다.

