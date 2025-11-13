민희진 전 어도어 대표, “뉴진스 따뜻하게 맞아달라, 전 새롭게 시작할 수 있다”

민희진 전 어도어 대표가 지난 9월 11일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송 관련 변론에 출석하고 있다. 뉴시스

걸그룹 뉴진스의 멤버 5인이 전 소속사인 어도어 복귀 의사를 밝힌 가운데 민희진 전 어도어 대표가 입장을 밝혔다.

어도어는 지난 12일 오후 뉴진스 멤버 2인 혜인·해린의 복귀 결정을 밝혔다. 그러자 남은 3명의 멤버인 민지·하니·다니엘도 급박하게 복귀를 통보했다. 3인은 어도어가 아닌 법률대리인을 통해 “최근 신중한 상의를 거쳐 복귀하기로 결정했다. 한 멤버가 현재 남극에 있어 전달이 늦게 됐는데 현재 어도어가 회신이 없어 부득이하게 별도로 입장을 알리게 되었다”고 밝혔다.

어도어는 3인의 복귀 발표와 관련해 진의를 확인하고 있다. 그리고 실제로 완전체 복귀가 성사된다면 다섯 멤버가 기자회견을 통해 전속계약 해지를 통보한 지 약 1년 만에 돌아오는 상황이다.

이런 가운데 민 전 대표의 입장에 시선이 모였다. 뉴진스는 민 전 대표의 해임으로 어도어가 전속 계약상의 중대한 의무를 위반했으며 이로 인해 양측의 신뢰관계가 파탄 났다고 주장해왔다. 뉴진스 멤버들은 민 전 대표의 복귀를 계속 요구해왔고 법원의 판결이 불리하게 돌아감에도 신뢰를 보이며 입장을 고수했다. 민 전대표는 ‘뉴진스 맘’으로도 불린다.

민 전대표는 13일 자신의 SNS를 통해 “어제 멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 것입니다. 저는 그 선택을 존중하고 지지합니다”라며 “어려움이 있었지만, 서로를 지키기 위해 다시 손을 잡은 멤버들의 용기를 소중히 생각합니다”고 밝혔다. 이어 “저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있습니다”라며 “어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각합니다. 무엇보다도 어려운 상황에서도 뉴진스를 지켜주신 팬 여러분들께 감사드립니다. 어려움을 극복하고 복귀하는 멤버들을 따뜻하게 맞아주세요”라고 덧붙였다.

다음은 민희진 전 어도어 대표의 입장문 전문

안녕하세요, 민희진입니다. 많은 문의가 이어져 제 입장을 전합니다. 어제 멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 것입니다. 저는 그 선택을 존중하고 지지합니다. 어려움이 있었지만, 서로를 지키기 위해 다시 손을 잡은 멤버들의 용기를 소중히 생각합니다. 저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있습니다. 그러나 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명 으로서 온전히 지켜져야 한다고 생각합니다. 앞으로 멤버들이 더 단단해지고, 더 나은 뉴진스가 되길 바라며 무엇보다 5명 멤버 모두가 행복하길 바랍니다. 무엇보다도 어려운 상황에서도 뉴진스를 지켜주신 팬 여러분들께 감사드립니다. 어려움을 극복하고 복귀하는 멤버들을 따뜻하게 맞아주세요. 저 또한 뉴진스의 음악과 성장을 지켜보며 끝까지 응원하겠습니다. 그동안 여러 소송이 동시에 진행되면서 우리 모두에게 어려운 시기가 길게 이어졌습니다. 저와 하이브간의 소송은 뉴진스와 전혀 관계 없는 별개의 소송입니다. 개인으로서 할 수 있는 최선으로 임하고 있으니 진실이 규명되길 바랍니다. 많은 성원 부탁드립니다. 감사합니다.

