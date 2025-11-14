푸라닭 치킨, 당근 ‘포장 주문’ 입점과 함께 할인 프로모션 진행

사진=푸라닭 치킨

오븐-후라이드 치킨 전문 브랜드 푸라닭 치킨(대표이사 장성식)이 지역기반 플 랫폼 당근의 신규 서비스 ‘포장 주문’ 입점과 함께 특별 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 프로모션은 11월 14일부터 20일까지 7일간 진행되며 당근 앱을 통해 푸라닭 치킨을 포장 주문하는 고객을 대상으로 한다. 행사 기간 동안 푸라닭 치킨의 인기 메뉴인 ‘고추마요 치킨’, ‘블랙알리오’를 비롯하여 다양한 반반 메뉴 조합이 가능한 ‘내.완.반’ 등 메뉴의 제약 없이 전 메뉴에 적용 가능한 것이 특징이다.

특히 ‘확실히 깎았당’ 혜택을 통해 선착순 1만 명 대상 7000원 할인 혜택이 적용되며 조기 소진 시에 도 ‘언제나 깎았당’ 혜택으로 자동 전환되어 모든 고객이 4000원 할인 혜택을 받을 수 있다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 ‘당근’ 이벤트 페이지 또는 푸라닭 공식 홈페이지 및 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

푸라닭 치킨 관계자는 “지난 10년간 푸라닭 치킨을 사랑해 주신 고객들께 감사의 마음을 전하며 지역 기반 플랫폼을 통해 포장 주문 활성화가 되기를 바라는 마음으로 이번 프로모션을 기획했다”며 “이번 기회를 통해 가까운 매장을 방문하시어 푸라닭만의 차별화된 오븐 후라이드 치킨을 즐겨보시고 앞으로도 매장 방문의 즐거움을 더할 수 있는 다양한 경험을 지속적으로 선보이겠다”라고 전했다.

한편, 푸라닭 치킨은 '치킨, 요리가 되다'라는 슬로건 아래 2015년 본격적인 브랜드 론칭 및 가맹사업을 시작한 오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드다. 굽고 튀기는 오븐-후라이드 조리법과 특제 소스, 토핑을 활용해 요리와 같은 차별화된 치킨을 선보이고 있다고 밝혔다.

