[지스타 2025] ‘나혼렙: 카르마’ 타임어택 랭킹전 등 무대 행사 진행

넷마블 출품작인 ‘나 혼자만 레벨업: 카르마’를 특별하게 즐길 수 있는 이벤트가 열린다.

넷마블은 13일 부산 벡스코에서 개최된 지스타 2025 넷마블관에서 나 혼자만 레벨업: 카르마의 다양한 무대 행사를 진행한다.

먼저 현장을 방문한 관람객들을 대상으로 나 혼자만 레벨업: 카르마의 시연 버전을 플레이하고 다양한 경품 획득을 획득할 수 있는 ‘타임어택 랭킹전’을 진행한다.

타임어택 랭킹전은 다수의 스테이지로 구성되며, 총 3마리의 보스를 토벌하는 것을 목표로 한다. 가장 빠른 클리어 타임을 기록한 상위 10명의 참가자는 랭킹 보드에 닉네임이 등재되며, ‘UMPC Legion Go 2’, ‘RTX 5060Ti 그래픽카드’, ‘Razer 게이밍 키보드’, ‘Razer 게이밍 마우스’ 등의 경품을 획득할 수 있다.

더불어 시연과 설문조사에 참여한 관람객에게 총 2장의 행운의 포토카드(스크래치 복권)를 제공한다. 경품은 ▲RTX 5060Ti 그래픽카드 ▲Razer 게이밍 키보드 ▲Razer 마우스 ▲성진우 아크릴스탠드 ▲인게임 쿠폰 코드 등으로 구성되며 꽝 없이 누구나 획득 가능하다.

또한 지스타 2025가 진행되는 기간 동안 매일 나 혼자만 레벨업: 카르마 부스에 방문하는 선착순 40명을 대상으로 캔뱃지 세트를 증정하며, 현장에서는 3D ‘성진우’와 ‘용제’, ‘이그리트’를 실사 사이즈로 체험하고 함께 사진을 촬영할 수 있는 ‘성진우와 그림자 군단’ 포토존을 만나볼 수 있다. 포토존에서 인증샷을 촬영하고 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 게시하면, 추첨을 통해 배달의민족 상품권 2만원권을 증정하는 이벤트도 진행된다.

이 밖에도 인플루언서가 2대 2 팀전으로 나 혼자만 레벨업: 카르마의 이벤트 모드를 플레이하는 ‘운칠컨삼 스테이지 대전!’이 진행된다. 운칠컨삼 스테이지 대전! 이벤트는 13일 13시, 14일 12시30분, 16일 12시40분 등 총 3차례 진행된다. 13일 행사에는 인플루언서 ‘와나나’와 ‘김은별’이, 14일 행사에는 인플루언서 ‘따효니’와 ‘소풍왔니’, ‘박민정’, ‘지원’이, 16일 행사에는 인플루언서 ‘닛몰캐쉬’와 ‘일오팔’, ‘따효니’, ‘룩삼’이 무대에 오른다.

