‘현실 남편’ 윤박, ‘다음생’ 빌런일까 [TV핫스팟]

배우 윤박이 ‘다음생은 없으니까’에서 잠재적 빌런의 기운을 풍기며 궁금증을 자극하고 있다.

TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장 생활에 지쳐가는, 마흔 하나 세 친구의 더 나은 ‘완생’을 위한 좌충우돌 코믹 성장기. 윤박은 극 중 조나정(김희선)의 남편이자 홈쇼핑 PD 노원빈 역을 맡아 현실 남편 연기로 공감을 이끌어내고 있다.

이번 주 방송된 1, 2회에서는 아내 나정에게 다소 무심한 듯한 원빈의 모습이 그려졌다. 나정의 생일에 만취해 집에 들어온 원빈은 다 망가진 케이크 앞에서 “그래도 맛은 있다”며 애교와 주사를 오갔다. 원빈은 자신만만하게 “너에게 가장 어울리는 선물”이라며 앞치마를 건넸고, 경력 단절에 대한 고민이 깊었던 나정은 오히려 그 선물을 받고 씁쓸한 표정을 지었다. 이처럼 아내 마음을 모르는 듯한 원빈이었지만, 다음 날 아침 “다음에 외출할 때 애들을 봐주겠다”며 다정한 모습도 드러내 미워할 수 없는 매력을 발산했다.

하지만 이어 일을 다시 시작하려는 나정에게 “엄마가 돼 가지고 애를 위해서 1, 2년을 못 참냐”며 차가운 말로 갈등을 고조시켰다. 뿐만 아니라 나정이 자신이 일하는 곳에 지원하려 하자 지나치게 발끈하는 모습으로 극에서 잠재적으로 빌런 역할을 하게 될지 관심을 모았다. 2회 방송 말미에는 나정의 전화를 무시한 채 울고 있는 여자와 마주 앉아 있는 원빈의 모습이 그려지며 숨겨진 비밀에 대한 궁금증을 극대화시켰다.

이처럼 윤박은 무심함과 다정함을 넘나드는 츤데레 남편을 보여주는 동시에 비밀스러운 모습으로 극의 몰입감을 더하고 있다. 서툴지만 미안함을 표현하는 장면에서는 담백하게, 나정에게 모질게 말하는 장면에서는 보는 이들까지 분노하게 만들며 캐릭터를 입체적으로 그리고 있다. 이에 원빈 캐릭터가 가진 비밀은 무엇인지 관심이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

