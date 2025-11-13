김택진 엔씨소프트 CCO가 오프닝 스피치를 하고 있다. 신정원 기자

엔씨소프트는 13일 부산 벡스코 제1전시장 엔씨소프트 부스에서 오프닝 스피치를 진행했다.

현장에는 김택진 CCO, 백승욱 아이온2 총괄 프로듀서, 배재현 신더시티 총괄 프로듀서, 임원기 엔씨 퍼블리싱 사업 총괄, 이성구 호라이즌 스틸 프론티어스 총괄 프로듀서가 참석해 출품작에 대해 소개했다.

엔씨는 올해 최초로 지스타 2025 메인 스폰서를 맡아 단독 300부스 규모로 무대를 준비했다. 차세대 MMO, 슈팅, 서브컬처 등 각 장르별로 새로운 기준을 제시할 수 있는 게임들을 선보인다.

글로벌 출시를 목표로 개발한 아이온2, 신더시티, 리밋 제로 브레이커스, 타임 테이커즈, 호라이즌 스틸 프론티어스 등을 공개한다.

이날 김택진 CCO는 먼저 오프닝 스피치에서 "이번 지스타 2025 메인 스폰서는 엔씨가 대한민국 게임산업 발전을 위해 더 큰 책임과 노력을 이어가겠다는 의지다. 이번에 저희가 준비한 콘텐츠를 즐겁게 경험해주시고, 그려가고 싶은 미래와 도전을 따듯하게 지켜봐주시길 바란다"고 말했다.

이어 "지금 게임산업은 다른 분야와 같이 근본적 어려움 겪고 있다. 플레이어는 더이상 수동적으로 콘텐츠를 이용하지 않는다. 플레이뿐아니라 시청, 공유, 창작을 넘어서 자신들의 경험을 새로운 콘텐츠로 만들어가고 있다"며 "우리가 만든 게임이 세상에 나올때쯤 새상은 어떻게 변해있을까 생각한다. 가수는 음색이 다라는 말이 있는데, 우리는 우리의 색을 만드는 게 다라고 생각한다. 엔씨는 승부가 아닌 사람이 사람을 느낄 수 있는 게임을 만들어왔다. 플레이어가 함께 웃고, 다투고, 성장하고 함께 기억되는 이야기, 우리가 만들려고 하는 즐거움이다"라고 방향성을 이야기했다.

그러면서 "우리는 이러한 색을 좀 더 다양한 방향으로 비추고자 한다. MMORPG 본질을 다양한 각도로 비출뿐아니라 다른 장르에서도 우리만의 색으로 만들려고 한다. 이번 지스타 출품작들이 그러한 새로움을 위한 열정을 보여준다"며 "지스타는 현재를 보여주는 게 아니라 과거와 미래의 첫 장면을 여는 것이라 생각한다. 영화 속처럼 생생하고 감동적으로 오래 기억될 수 있길 소망한다"고 전했다.

배재현 신더시티 총괄 프로듀서가 발표를 하고 있다. 신정원 기자

이어 배재현 프로듀서가 신더시티에 대해 소개했다. 신더시티는 오픈월드 택티컬 슈터 장르 신작으로, 21세기 현대 서울과 23세기 미래 기술이 공존하는 SF 대체 역사 가상 세계를 배경으로 한다. 플레이어는 오픈월드로 구현한 서울에서 헬리콥터를 타고 상공을 누비거나 자동차를 타고 지상을 달리면서 탈 것에 장착 되어있는 기관총으로 적을 상대하는 등 다채로운 전투를 경험할 수 있다.

배 프로듀서는 "사람과 사람이 협력해서 컴퓨터 AI와 싸워서 임무를 달성해서 미션을 달성하는 성취감을 맛볼 수 있다. 전장을 구현하기 위해 배경을 도시로 선정했다. 여러나라 도시들을 후보에 올리고 다양한 비주얼 테마를 생각하다 서울로 선택했다"며 "파괴되있고 고립되어 있고, 지상은 약탈자, 갱들이 가득하고, 건물엔 정체불명의 괴물이 가득하다. 다른 플레이어와 협력해서 생존자 구하고 미션 달성하는 플레이를 하게 된다"고 소개했다.

이어 "스토리텔링 콘텐츠 만들기 위해 노력 중이다. 유저는 자유로운 선택 플레이가 가능하다. 영웅의 서사를 즐기는 히어로 캠페인 파트, 대규모 CO-OP 플레이 PVE 미션 에픽 챕터로 나뉜다"고 설명했다. "2026년 하반기 론칭 위해 전념하고 있다"고 덧붙였다.

백승욱 아이온2 총괄 프로듀서가 발표를 하고 있다. 신정원 기자

오는 19일 출시되는 아이온2는 엔씨의 대표 IP인 아이온을 정식 계승한 MMORPG다. 원작 시점에서 200년이 흐른 후 무너진 아이온 탑과 데바의 몰락을 배경으로 한 서사를 담았다. 언리얼 엔진5를 기반으로 구현된 압도적 그래픽은 현 세대 MMORPG 장르 게임이 보여줄 수 있는 최고의 경험을 구현해 장르의 새로운 기준을 제시한다.

백승욱 프로듀서는 "아이온2는 원작의 본질 지키면서 지금 시대에 맞게 새로 태어났다. 다가오는 19일, 완성된 세계에서 다시 시작되는 이야기, 그 순간을 많은 플레이어와 만나길 고대하고 있다. 지스타에서 그 문을 아주 살짝 열어보려고 한다"며 이번 지스타에서 공개할 트레일러 영상을 소개했다.

엔씨는 이번 현장에서 애니메이션 액션 RPG 리밋 제로 브레이커스, 타임 서바이벌 슈터 타임 테이커즈의 신규 트레일러도 공개한다.

임원기 사업 총괄은 리밋 제로 브레이커스에 대해 "전통적인 판타지를 현대적 감성으로 재해석했으며, 익숙하지만 새로운 세계를 보여준다. 전설속 장소로 떠나는 멤버들의 여정을 애니메이션풍으로 그려냈다. 애니메이션의 한 장면을 완성하는 느낌을 전달하는 것이 큰 매력"이라며 "게임은 주인공이 상쾌한 헌팅 액션으로 거대 몬스터를 토벌하는 것이 목표다. 많은 동료 만나며 깊이있는 이야기, 여정을 즐기는 게임"이라고 소개했다.

이어 "올해 AGF 출전도 준비하고 있고, 이후 테스트 진행해 이용자 피드백을 기반으로 개선할 예정이다. 이후 2026년 상반기 글로벌 CBT를 진행할 예정"이라고 밝혔다. 타임 테이커즈 역시 "내년 출시를 목표로 개발에 전념 중"이라고 전했다.

이성구 호라이즌 스틸 프론티어스 총괄 프로듀서가 발표를 하고 있다. 신정원 기자

특히 엔씨는 이날 호라이즌 IP를 활용한 호라이즌 스틸 프론티어스도 지스타 현장에서 최초로 공개한다. 스틸 프론티어스는 원작의 매혹적인 세계관과 비주얼을 모바일에서 느낄 수 있도록 개발 중이며, 엔씨 게임 플랫폼 퍼플을 통해 PC에서도 플레이할 수 있도록 구현해낸 차세대 MMORPG다.

헌팅 액션과 거대 기계 생명체와의 짜릿한 전투, 전략적인 협동 플레이 등이 특징이다. 핵심 콘텐츠는 압도적인 기계를 함께 쓰러뜨리는 즐거움이다. 싱글 플레이 중심이었던 원작과 달리 팀워크와 전술적 전투를 핵심 가치에 뒀다.

게임을 총괄하는 이성구 프로듀서는 "원작의 세계관을 많은 사람들과 즐기고 싶은 마음으로 기획하게 됐다"며 "호라이즌 원작은 혼자하는 게임인데, 스틸 프론티어스는 함께 즐기는 게임으로 만들었다. 개발한지 4년정도 됐는데 빠르게 만들어서 선보일 수 있도록 하겠다"며 "내년 말에서 내후년 초 론칭을 예상하고 있다"고 말했다.

영상으로 인터뷰를 한 김택진 CCO는 "원작의 세계관과 핵심 전투를 다른 사람고 함께 협력한다면 얼마나 더 재미있을까 상상했고, 기계 생명체라면 판타지 몬스터 보다 훨씬 더 재미있을 거라생각했다. 매력적 세계관 바탕으로 MMORPG를 만들고 싶었다. 스틸 프론티어스는 엔씨의 새로운 도전이자 앞으로 펼쳐질 새로운 여정의 출발점이다"라며 기대를 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

