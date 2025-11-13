노윤서 스타일링 공개…데님 룩 완성은 발렌시아가 르 시티 스웨이드 백

사진=발렌시아가ALENCIAGA)

발렌시아가는 파리 거리에서 그룹 올데이 프로젝트의 애니와 배우 노윤서, 그리고 모델 클라우디아 쉬퍼(CLAUDIA SCHIFFER), 로지 헌팅턴-휘틀리(ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY), 영화배우 이자벨 위페르(ISABELLE HUPPERT)의 모습이 포착됐다고 13일 밝혔다.

올데이 프로젝트 애니는 블랙 재킷 혹은 후디에 데님을 매치하고 발렌시아가 시그니처 르 시티 백의 아이코닉한 디자인이 돋보이는 르 시티 퍼스트 백으로 쿨한 무드를 연출했다.

모델 클라우디아 쉬퍼는 레드 컬러 카디건을 이너로 매치한 코디에 르 시티 퍼스트 백으로 파리지앵 무드를 연출하는가 하면 영화배우 이자벨 위페르는 레더 셋업에 발렌시아가 르 시티 퍼스트 백으로 카리스마 넘치는 룩을 완성했다.

애니는 박시한 핏의 브라운 컬러 아우터에 블랙 아레나 스토리코 램스킨 소재로 제작된 아이코닉한 르 시티 백을 가로로 길게 변형한 디자인이 특징인 르 시티 이스트-웨스트 백으로 따라 입고 싶은 발렌시아가 백 스타일링을 선보였다.

사진=발렌시아가ALENCIAGA)

매번 다채로운 발렌시아가 코디로 등장하는 노윤서는 데님 셔츠와 팬츠 셋업에 스웨이드 카프스킨 소재의 스톰 그레이 컬러가 돋보이는 르 시티 스웨이드 백으로 무드 있는 데님 스타일링을 완성했다.

모델 겸 영화배우 로지 헌팅턴-휘틀리는 숏한 기장의 트렌치코트에 스웨이드 카프스킨 소재의 카멜 컬러가 돋보이는 르 시티 스웨이드 백을 들어 가을 코디의 정석인 뉴트럴 컬러 코디를 선보였다.

셀럽들이 착용한 르 시티 백은 최근 다시 국내는 물론 패션위크 및 헐리우드 거리에 등장해 돌아온 유행으로 손꼽히고 있으며 다수 셀럽들의 오랜 시간 한결같은 사랑을 받고 있는 것은 물론 어떤 룩에도 잘 어울리는 스타일리시한 아이템이다.

한편, 셀럽들이 착용한 발렌시아가 르 시티 백은 전 세계 발렌시아가 스토어 및 발렌시아가 홈페이지에서 다양한 사이즈와 색상으로 만날 수 있다.

황지혜 기자

