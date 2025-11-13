KT의 亞쿼터 선택은 日 우완 스기모토 코우키… “충분한 경쟁력 갖췄다”

KT의 아시아쿼터 선수로 영입된 스기모토 코우키(왼쪽)와 나도현 KT 단장이 계약을 체결하고 악수를 나누고 있다. 사진=KT위즈 제공

마법사 군단의 역사적인 첫 아시아쿼터 영예, 일본 우완투수 스기모토 코우키가 가져간다.

프로야구 KT는 13일 “아시아쿼터 선수로 스기모토와를 총액 12만달러(계약금 포함 연봉 9만달러·인센티브 3만달러)에 영입했다”고 밝혔다.

우완 투수 스기모토는 2023년 일본 명문 독립리그 야구단인 토쿠시마 인디고삭스에 입단 후 올 시즌 42경기 등판해 5승 3패, 평균자책점 3.05의 좋은 모습을 보여줬다.

나도현 KT 단장은 “스기모토는 최고 구속 154km의 강한 직구와 슬라이더, 포크볼 등 다양한 변화구를 갖춘 투수”라며 “일본 독립리그에서 선발과 중간 투수로 활약하며 안정적인 경기 운영 능력을 보여 준 만큼, KBO리그에서도 충분히 경쟁력 있다고 판단했다”고 밝혔다.

계약을 마친 스기모토는 “KT의 첫 아시아쿼터 일원으로 함께 할 수 있어서 영광스럽고, 새로운 도전을 앞두고 있어 설렌다”며 “KBO리그 빠르게 적응해 좋은 경기력으로 팀 승리에 힘을 보태겠다”고 포부를 밝혔다.

KT의 아시아쿼터 선수로 영입된 스기모토 코우키. 사진=KT위즈 제공

