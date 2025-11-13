방탄소년단 뷔, ‘감성 장인’이네… 스노우피크 어패럴 겨울챕터 공개

뷔가 스노우피크 어패럴의 겨울과 만났다.

감성코퍼레이션㈜이 전개하는 프리미엄 아웃도어 브랜드 스노우피크 어패럴이 방탄소년단(BTS) 뷔와 함께한 새로운 겨울 챕터를 공개했다.

뷔는 ‘포근함으로 완성된 계절’을 주제로 한층 깊어진 겨울의 온도와 여유로운 무드를 그려냈다.

화보 속 뷔는 클래식한 카라 실루엣과 부드러운 부클 소재가 조화를 이룬 ‘카라 부클넥 헤비 다운’을 착용해 포근하면서도 세련된 겨울 스타일을 완성했다. 카라 부분은 부클넥 탈부착 또는 하이넥으로 변형할 수 있어 다양한 연출이 가능하다고. 동물 복지 기준을 준수한 다운 충전재를 사용해 브랜드의 지속가능한 가치 또한 반영했다.

함께 공개된 화보에서는 ▲에어노바 퍼텍스 리버시블 헤비 다운 ▲티타닉 후드 헤비 다운 등 다양한 헤비 다운 스타일도 선보였다.

스노우피크 어패럴 관계자는 “뷔가 전하는 따뜻하고 여유로운 겨울 감성을 통해 스노우피크 어패럴이 추구하는 ‘포근한 계절의 완성’을 표현했다”며 “스테디셀러 아이템을 중심으로 감성과 실용적 가치 모두를 경험할 수 있을 것”이라고 전했다.

한편, 스노우피크 어패럴은 겨울 시즌을 맞아 시티캠퍼 다운자켓 최대 10만원 할인 프로모션을 진행한다. 이번 프로모션을 포함한 겨울 컬렉션은 전국 오프라인 매장과 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

