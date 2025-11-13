제너리스의원, 포브스 ‘2025 고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드’ 선정

제너리스의원이 ‘2025 고객 신뢰도 1위 프리미엄 브랜드’에 이름을 올렸다.

2023년 서울 천호점을 시작으로 불과 2년이 채 되지 않아 6개 지점 네트워크를 구축한 제너리스의원의 성장 배경에는 브랜드의 스케일보다 ‘사람 중심 의료’의 가치에 집중한 운영 전략이 있었다.

경쟁적으로 확장에만 집중하는 것이 아닌, 각 지점 대표원장의 진료 철학을 브랜드 정체성으로 연결하고, 상담부터 시술까지 전 과정이 1:1 맞춤으로 설계되는 시스템을 구축한 것이 핵심 포인트다.

제너리스의 의료 철학은 ‘응답이 빠른 의료’가 아닌 ‘응답이 정확한 의료’, 그리고 누구나 똑같이 예뻐지는 얼굴이 아닌, 각자의 얼굴이 가장 아름답게 빛나는 방향을 찾아주는 의료에 있다는 게 병원 관계자의 설명이다. 이를 상징하는 철학이 바로 브랜드 슬로건 ‘더 뷰티 비욘드 제너레이션(The Beauty Beyond Generation)’이다.

제너리스의원 관계자는 “좋은 시술이란 모두에게 동일하게 적용되는 시술이 아니라, 한 사람의 고유함을 완성도로 이끄는 과정”이라며 “트렌드를 쫓는 의료가 아닌 시간이 지나도 만족스러운 지속 가능한 아름다움의 기준을 만들고자 한다”고 설명했다.

이어 “고객이 보내준 높은 신뢰의 가치를 무겁게 받아들이며, 앞으로도 의료 기술과 철학의 균형을 지켜나갈 것이며, 세대를 넘나드는 맞춤 의료의 기준을 재정립하겠다”고 덧붙였다.

