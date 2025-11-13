“최고의 음방” NCT 샤오쥔·크래비티 형준, ‘더쇼’ 종영에 작별 인사

음악 프로그램 ‘더쇼’ MC를 맡은 그룹 크래비티 형준과 NCT·WayV 샤오쥔이 프로그램 종영에 작별인사를 남겼다.

SBS funE '더쇼'가 지난 11일 방송을 끝으로 시즌 종료를 알렸다. 샤오쥔은 2023년 3월 28일부터 무려 32개월 간, 형준은 2024년 3월 19일을 시작으로 약 17개월 간 진행을 맡았다.

샤오쥔은 ‘더쇼’의 MC를 맡아 센스 있는 진행과 밝고 유쾌한 에너지로 K팝 팬들의 화요일을 책임졌다. 여러 아티스트들과 신곡 포인트 안무를 함께 선보이는 ‘더쇼’의 다채로운 챌린지 코너를 통해 ‘챌린지 지배자’로 불릴 만큼 톡톡 튀는 존재감으로 프로그램의 활력을 높여 호평을 얻었다.

샤오쥔이 속한 WayV는 아시아 총 15개 지역을 찾아가는 ‘2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT]’(2025 웨이션브이 콘서트 투어 [노 웨이 아웃])을 성황리에 진행하고 있으며, 오는 12월 새 앨범을 발매할 예정이다.

‘더쇼’ MC 활동을 마친 샤오쥔은 “’더쇼’는 많은 아티스트들이 꿈을 시작하고 노력을 인정받을 수 있는 사랑이 가득한 곳이다. 개인적으로도 많은 꿈과 목표를 이뤘고 내 마음속에 영원히 최고의 음악방송으로 남을 것 같다. 첫 MC 도전을 ‘더쇼’에서 할 수 있어서 정말 기뻤다. 그동안 함께해 주신 모든 스태프분들과 아티스트분들, 늘 응원해 주시는 팬분들께 감사드린다”라는 소감을 전했다.

지난해 '더쇼'를 통해 처음으로 음악방송 고정 MC에 도전한 형준은 유쾌한 에너지와 센스 있는 진행으로 떠오르는 'MC돌'로 주목받았다. 컴백한 아티스트들과 챌린지를 선보이는 새로운 코너 '엔프Pick'을 통해서도 빠르고 센스 있는 안무 습득력과 깔끔한 춤선을 자랑하며 그 존재감을 굳혔다.

형준이 속한 크래비티는 지난 10일 정규 2집 에필로그 앨범 '데어 투 크레이브 : 에필로그'를 발매하고 활동 중이다. 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 형준은 "지난해부터 더쇼와 함께한 시간이 너무 좋았다. '푸딩즈'부터 '엔프즈'까지 함께할 수 있어 영광이었고, '꿀빵강쥐'부터 '쏭딩', '몽글쭌'으로 불릴 수 있어 매주 행복했다. 올해는 '더쇼'에서 MC로 활동한 것뿐만 아니라, 정규 2집 타이틀곡 'SET NET G0?!(셋넷고?!)'로 1위를 하고, 러비티(공식 팬클럽명)와 그 기쁨을 나눴던 기억이 생생해서 더 특별한 것 같다. 매주 찾아와주고 지켜봐 준 러비티 너무 고맙고, 즐거운 방송을 위해 힘써주신 '더쇼' 제작진분들, 스타쉽 직원분들과 든든한 응원 보내준 멤버들에게도 감사한 마음을 전하고 싶다. 10일 크래비티 정규 2집 에필로그 앨범이 발매됐는데, 타이틀곡 '레모네이드 피버(Lemonade Fever)' 활동으로 바로 찾아갈 예정이니 많은 기대 부탁드린다"는 소감을 남겼다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

