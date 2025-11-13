“노력과 열정 돌아올 것” 세븐틴·투어스, 수험생 향한 응원 메시지

플레디스 엔터테인먼트 소속 아티스트들이 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 수험생들을 따뜻하게 응원했다.

플레디스는 지난 12일 공식 유튜브 채널에 범주, 황민현, 세븐틴, TWS(투어스) 등 소속 아티스트들의 2026 수능 응원 영상을 게재했다. 이들은 수능을 하루 앞둔 수험생들의 기운을 북돋워 주기 위한 진심 어린 메시지를 전했다.

국내 유일 저작권 시상식 ‘KOMCA 저작권대상’에서 2년 연속 대상을 차지한 가수 겸 프로듀서 범주(BUMZU)가 가장 먼저 등장했다. 그는 “차분하게 마음을 가라앉히고 그동안 열심히 준비하셨으니 결실을 마음껏 펼치길 바라겠다”라며 “문제는 가볍게 답안지는 자신 있게! 파이팅!”이라고 격려했다.

황민현의 반가운 근황도 만날 수 있었다. 그는 “많이 떨리시죠? 긴장도 될 거고 날씨마저 추워져서 걱정이 많이 된다”라며 “1년 동안 준비 열심히 한 만큼 컨디션 관리 잘해서, 미련과 후회 없이 잘하고 오셨으면 좋겠다”라고 다정하고 배려 가득한 인사를 건넸다.

전 세계 주요 도시에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]’를 성황리에 진행 중인 세븐틴은 “여러분이 그동안 쏟은 노력과 열정이 반짝이는 순간으로 돌아올 거라고 생각한다. 평소처럼 자신 있게 한다면 분명 막힘없이 잘 풀 수 있을 거라 믿는다”라며 “열심히 준비한 만큼 파이팅 넘치게 잘 보고 왔으면 좋겠다”라고 힘찬 응원을 전했다.

최근 미니 4집 ‘play hard’ 활동을 마무리하고 ‘5세대 퍼포먼스 최강자’로 자리매김한 TWS는 “결과도 중요하지만 여기까지 포기하지 않고 달려온 여러분이 정말 멋지다. 모두 좋은 결과 있으시길 진심으로 응원하겠다”라고 힘을 보탰다. 올해 수능에 응시하는 멤버 경민은 “같은 수험생으로서 떨리고 긴장된다. 마지막까지 컨디션 관리 잘하고 수험표랑 준비물도 꼭 미리 챙기길 바란다”라고 당부했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

