[지스타 2025] '마비노기 모바일' 올해의 게임대상…최우수상은 '카잔'

김동건 데브캣 대표(가운데)가 2025 대한민국 게임대상에서 대상을 받아 수상소감을 전하고 있다. 신정원 기자

다중접속역할수행게임(MMORPG) '마비노기 모바일'이 2025 대한민국 게임대상에서 대상을 수상하는 영광을 누렸다.

12일 오후 부산 벡스코에서는 '2025 대한민국 게임대상'이 개최됐다. 대한민국 게임대상은 국내 게임사 중 최고의 게임에 주어지는 상으로, 문화체육관광부가 주최하고 한국게임산업협회의 주관으로 시상한다.

이날 최성희 문화체육관광부 콘텐츠정책국장은 대한민국 게임대상 30주년을 맞아 축사를 먼저 전했다. 최 국장은 "30주년을 맞은 것을 축하드리고, 영예로운 상을 받는 분들께도 진심으로 축하드린다"고 말했다.

이어서 최 국장은 최희영 장관의 메시지를 대독했다. 그는 "게임 산업이 지난 20년간 기술과 아이디어의 결합을 통해 복합 미디어 산업으로 변모해 왔다"며 "플랫폼이 다양해지고 AI 시대를 맞으면서, 게임은 수십 만이 동시에 즐기는 21세기의 대표 예술로 자리 잡았다. 이제는 대중들이 보는 경험까지가 게임으로 인식될 만큼 그 영역이 확장됐다"고 산업의 현주소를 밝혔다.

그러면서 "이러한 성과로 우리 게임 산업의 물결이 더욱 거세졌으며, 격변하는 시기일수록 산업 내부를 재정비하고 글로벌 우위를 차지하기 위한 민관의 노력이 중요해졌다"며 "정부가 낡은 제도를 개선하고, 투자 등 제작 지원을 강화할 방침이다. 더불어 게임임 인력 양성과 글로벌 시장 진출 지원 등 산업 생태계 활성화를 위해 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

최성희 문화체육관광부 콘텐츠정책국장이 인사말을 하고 있다. 신정원 기자

대통령상 및 국무총리상이 포함된 본상(대상·최우수상·우수상) 후보로는 '레전드 오브 이미르', '마비노기 모바일', '뱀피르', '세븐나이츠 리버스', '퍼스트 버서커: 카잔', '후즈 앳 더 도어', 'P의 거짓: 서곡', 'RF 온라인 넥스트'가 이름을 올렸다.

쟁쟁한 경쟁작 속에 영예의 대상은 데브캣의 마비노기 모바일이 영광을 안았다. 마비노기 모바일은 지난 3월 정식 출시한 작품이다. 원작의 감성 및 게임성을 차별성 있게 계승하면서 최근 MMORPG에서 간과되어온 생활형 콘텐츠, 누구나 쉽게 도전 가능한 전투 등에 집중해 안정적인 서비스를 지속해왔다. 특히 유저들과 꾸준히 소통하며 피드백을 개선해나가는 노력을 펼쳤다.

김동건 데브캣 대표는 "지금도 지켜보고 계실 모험가분들과 이 상의 영광을 나누고 싶다"고 떨리는 소감을 전했다.

최우수상은 네오플의 퍼스트 버서커: 카잔이 받았다. 윤명진 네오플 대표는 "게임을 함께 만들어준 동료분들, 시도때도 없이 바뀌는 변덕을 이겨내고 좋은 게임 만들어준 디렉터분들, 응원해주신 게임대상, 지스타, 넥슨 관계자분들, 게임 협회분들께 감사드린다"고 고마움을 표했다.

이어 "카잔을 만들면서 재밌는 경험을 많이 했다. 한번은 해외 게임쇼에서 카잔이라고 적힌 티셔츠를 입고 굿즈숍을 갔었는데, 직원분이 관계자냐고 묻더니 '게임을 만들어줘서 고맙다'고 했다. 많은 게임 관계자, 유저분들을 만나곤하지만 게임을 만들어줘서 고맙다는 말은 그때 처음들었다. 감동이었다"며 "게임을 통해 더 많은 행복을 안겨드리는 게 개발자들의 목표다. 앞으로도 좋은 서비스 이어나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

윤명진 네오플 대표가 소감을 전하고 있다. 신정원 기자

우수상은 넷마블넥서스의 '세븐나이츠 리버스', 네오위즈 라운드8 스튜디오의 'P의 거짓: 서곡', 넷마블엔투의 'RF 온라인 넥스트'가 수상했다.

김정민 넷마블넥서스 대표는 "앞으로도 세븐나이츠가 시리즈 이어나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했고, 최지원 네오위즈 라운드8 스튜디오 디렉터는 "지금까지 다음을 준비하는데 함께 있어준 동료분들께 진심으로 감사하고 무한의 존경을 표한다. 우리나라에서 멋진 게임들이 만들어지고 있으며, 인기를 얻어가고 있다. 많이 사랑해주시고 응원해달라. 최선을 다해 감동을 드리겠다"고 전했다.

올해 새로 신설된 인기성우상은 성우 이현이 수상했다. 그는 퍼스트 버서커: 카잔에서 블레이드 팬텀 역을 맡았다. 생명력을 불어넣는 연기력, 아이코닉한 사운드를 만들어내며 유저들의 몰입도를 높이는데 일조했다.

이외에도 ▲인기 게임상 '넷마블넥서스 - 세븐나이츠 리버스' ▲우수 개발자상 '심은섭 리자드 스무디 대표' ▲인디 게임상 '리자드 스무디 - 셰이프 오브 드림즈' ▲이스포츠 발전상 '정자랑 한국이스포츠협회 대외협력국장' ▲사회공헌우수상 '엔엑스쓰리게임즈' ▲기술·창작상 '데브캣 - 마비노기 모바일'(기획/시나리오·사운드), '네오플 - 퍼스트 버서커: 카잔'(그래픽), '네오위즈 라운드8 스튜디오 - P의 거짓: 서곡'(캐릭터) ▲스타트업 기업상 '도비캔버스' ▲굿 게임상 '잼잼테라퓨틱스(잼잼400: 핑크퐁과 잼잼 친구들)' 등 다양한 수상이 진행됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

