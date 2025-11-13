“579개 펫 업체·브랜드 집결”… 국내최대 펫페어 ‘메가주’ 21일 개막

2025 메가주 일산 포스터. 메가주 사무국 제공

국내 최대 규모의 반려동물산업박람회 ‘메가주’가 찾아온다. 펫푸드 등 반려동물용품 업체 및 브랜드가 579곳이 참여해 1500부스에서 전국의 반려가족들을 만난다.

오는 21일부터 23일까지 사흘간 경기 고양시의 킨텍스 제1전시장에서 열리는 이번 행사는 한국펫사료협회가 주최하고 메쎄이상이 주관한다. 네츄럴코어, 우리와, 하루웰, 몬지코리아, 지위픽, 한국마즈, 오리젠, 이나바코리아, 스텔라앤츄이스, 바우와우, 페스룸, 바잇미 등 국내외 유력 업체와 브랜드가 모일 예정이다.

이번 박람회에서는 최근 화제인 ‘밥꾸(밥 꾸미기)’ 대회가 펼쳐진다. 15분 안에 주어진 재료로 반려견의 식사를 꾸며 제출하면 전문가와 참관객의 투표를 합산해 수상한다.

그밖에도 반려인들을 위한 다채로운 부대행사가 펼쳐진다. 로얄캐닌은 펫푸드 및 반려동물 영양 관리 세미나를 진행하며, 건국대학교 수의과대학 박희명 교수는 반려견 피부 질환의 예방과 관리법을 소개한다.

또한 유토페티아의 맞춤형 미용 세미나, 일본 50년 전통의 ‘비와큐 온열케어’ 세미나를 통해 반려동물 케어 정보를 제공한다. 7가지 주제로 준비된 체험클래스도 마련됐다. 부대행사는 메가주 공식앱 쭈쭈쭈에서 신청할 수 있고, 현장에서는 잔여 좌석에 한해 신청 가능하다.

아울러 메가주에서 처음 선보이는 ‘쇼핑처방전’은 간단한 설문을 통해 개인 맞춤 브랜드를 추천하고 할인 혜택을 연계해 새로운 경험을 선사한다. 반려견의 알레르기 유무와 기호에 따른 도시락을 만들어 직접 급여해 볼 수 있는 ‘펫푸드바 이벤트’도 운영된다. 쭈쭈쭈 오락실에서는 베드, 방석, 장난감, 사료, 간식 등 다양한 제품의 샘플과 본품, 할인권 등을 직접 뽑을 수 있다.

케이펫페어 카카오톡 채널을 추가하고 쿠폰 다운로드 시 트럼펫 다이아몬드바를 증정하는 이벤트, 20만원 이상 구매 시 동아제약 벳플 영양제를 증정하는 구매영수증 이벤트도 준비됐다 응모자 중 3명을 추첨해 45만원 상당의 낫쏘빅 네로맥스3 오토폴딩 일체형 유모차를 증정하는 럭키드로우 등 풍성한 현장 이벤트에 참여할 수 있다.

이번 행사는 미국, 일본, 대만, 홍콩, 태국, 베트남, 중국 등 세계 약 40개국에서 2000명 이상의 바이어와 현지 소비자 방문이 예상된다. 특히태국펫용품산업협회(TPIA)와 홍콩펫무역협회(HKPTA)에서 약 50명의 바이어단이 방문할 예정이다.

특히 한국농수산식품유통공사와 협력으로 베트남 바이어단을 초청해 국내 기업의 수출 판로 개척을 지원한다. 사전 비즈니스 매칭을 역대 최다 건수인 약 700건을 주선한만큼 참가기업의 수출성과 창출에 대한 기대가 높다. 국산 제품을 집중 조명하는 케이존(K-ZONE)도 준비했다.

이번 박람회는 오는 20일까지 메가주 홈페이지 혹은 쭈쭈쭈에서 50% 할인가에 입장권을 구매할 수 있다. 현장가는 1일권 1만2000원. 2010년 이후 출생자, 1960년 이전 출생자(65세 이상), 장애인, 국가유공자, 반려동물 헌혈증 소지자는 무료입장 혜택을 제공한다.

전시장 내 반려동물 동반이 가능하지만 안전을 위해 목줄 혹은 하네스를 반드시 착용해야 하며 이동장, 슬링백, 유모차, 웨건 이용을 권장한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

