[SW이슈]어도어 “해린·혜인, 돌아온다”…‘뉴진스 사태’ 새 국면

어도어로 복귀하는 그룹 뉴진스 멤버 혜인(왼쪽)과 해린.

소속사와 긴 소송전을 펼치던 뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어로 돌아와 활동을 이어간다.

어도어는 12일 “뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다. 두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다”고 공지했다.

지난달 30일 법원은 뉴진스와 하이브의 레이블 어도어 간의 전속계약 소송에서 어도어의 손을 들어줬다. 판결선고기일에서 재판부는 “어도어와 뉴진스 사이의 신뢰관계가 계약을 유지하기 어려울 정도로 파탄돼 전속계약의 해지 사유가 된다고 볼 수는 없다. 원고와 피고들 사이 2022년 4월21일 체결된 전속계약이 유효함을 확인한다”고 선고했다. 이에 따라 뉴진스와 어도어의 전속계약은 2029년까지 유효하다.

그룹 뉴진스. 뉴시스 제공

뉴진스는 지난해 11월 어도어의 의무 불이행을 이유로 전속계약 해지를 일방적으로 선언했다. 12월 전속계약 유효 확인 소송 제기 후 독자 활동에 나섰으나 올해 1월 독자 활동을 금지해달라는 어도어의 가처분 신청이 인용되며 활동에 제약이 걸렸다. 뉴진스 측은 즉각 이의신청과 항고를 제기했으나 모두 받아들여지지 않았다. 앞서 뉴진스는 민희진 전 대표의 해임으로 어도어가 전속 계약상의 중대한 의무를 위반했으며 이로 인해 양측의 신뢰관계가 파탄 났다고 주장했다. 이와 관련해 재판부는 뉴진스 측이 전속계약 해지 사유로 제시한 음반 밀어내기 등의 여러 문제가 소속사의 중대한 의무 위반 때문이 아니라 민 전 대표가 하이브로부터 독립하기 위해 의도적으로 준비하고 찾아낸 사전 작업의 결과물이라고 지적했다.

선고 직후 뉴진스의 법률대리인 법무법인 세종은 멤버들이 즉각 항소할 예정임을 밝혔으나, 해린과 혜인의 어도어 복귀로 향후 나머지 세 멤버의 행보도 관심이 모인다.

재판에서 승소하며 어도어는 “당사 역시 전속계약에서 요구되는 매니지먼트사의 역할과 소임을 다시 한번 새기겠다. 당사는 본안 재판 과정에서 밝힌 바와 같이 정규 앨범 발매 등 활동을 위한 준비를 마치고 기다리고 있다. 아티스트와의 논의를 통해 팬 여러분 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝힌 바 있다. 12일 해린과 혜인의 복귀를 알리면서는 “어도어는 해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 팬 여러분들의 따뜻한 응원을 부탁드리며 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드린다”는 입장을 더했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

