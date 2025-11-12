톱 가수 겸 배우 아이유(IU·이지은)가 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞두고 수험생들을 응원했다.

아이유는 12일 유튜브 채널 '이지금'이 공개한 'IU 2026학년도 수능 응원 메시지'라는 제목의 영상에서 수능을 하루 앞둔 팬들을 향해 힘이 되는 말을 건넸다.

아이유는 "이맘때 쯤이면 제가 시험 보는 것도 아닌데 괜히 저도 긴장이 된다. 날이 이렇게 추워졌구나가 느껴지기도 한다"고 말했다.

"아무튼 우리 유애나(팬덤명)들 걱정이 많이 된다. 하지만 긴장을 탁 내려놓고 최대한 가벼운 마음으로 툭 갔다가 툭 잘 치고 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

아이유는 "물론 결과가 매우 중요하다"며 "우리 유애나가 그만큼 노력을 많이 했으니까"라고 밝혔다.

"노력하면서 달려온 시간들이 유애나 안에 다 있다. 긴장이 되더라도 그 전날, 그 전전날, 1년, 2년 전에 계속해서 노력해 온 그날의 유애나를 믿고, 그냥 긴장 풀고 있는 그대로 능력을 발휘하고 왔으면 좋겠다"고 했다.

아울러 아이유는 "달려갔다가 온 우리 유애나들에게 제가 또 두 팔 벌려서 '잘했어' '대단해' '너무 대견해' 이렇게 안아줄 준비를 제가 하고 있을 테니까요"라고 격려했다.

"수험표랑 신분증 잊으면 안 된다는 거, 까먹지 말고 지금 챙겨. 여러분의 네모난 시험지 위에 동그라미들만 예쁘게 피어나길 바라고 있을게요. 파이팅"이라며 유애나를 응원했다.

한편 아이유는 올해 넷플릭스 시리즈 '폭삭 속았수다'에서 활약했다. 내년 방송 예정인 MBC TV 드라마 '21세기 대군 부인'으로 인사한다. 아이유는 배우 변우석과 호흡을 맞춘다.

이 드라마는 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 한다. 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 평민인 '성희주'(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 '이안대군'(변우석)의 로맨스다. MBC 드라마 극본 공모 당선작이며, 유아인 작가가 쓴다.

<뉴시스>

